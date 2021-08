Češi v červenci nakoupili kryptoměny za 200 milionů korun. Meziročně dvojnásobek

Češi v červenci nakoupili kryptoměny za zhruba 200 milionů korun. To je dvojnásobek proti loňsku, ale zároveň to znamená zpomalení růstu ze začátku roku. Od začátku roku již zájemci z tuzemska nakoupili kryptoměny za více než 3,6 miliardy korun, meziroční nárůst je i v tomto případě dvojnásobný. Vyplývá to z údajů největšího tuzemského obchodníka Bit.plus.

Největší zájem je stále o obchodování s bitcoiny, které tvoří většinu objemu. Kurz bitcoinu v posledních třech týdnech vzrostl podle serveru Kurzy.cz z 30 tisíc dolarů na více než 40 tisíc dolarů, tedy o třetinu, a v současnosti se obchoduje kolem 39 tisíc dolarů. To je o 250 procent více, než před rokem.

"Bitcoin velkou část měsíce čekal na nějaký pozitivní impuls. Tím se nakonec ukázala být podpora od majitele Tesly Elona Muska na konferenci věnované kryptoměnám The B Word nebo šéfa Twitteru Jacka Dorseyho," uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Další vývoj bude záležet nejen na vyjádření velkých investorů, ale i na vývoji inflace a dalších ukazatelů velkých světových ekonomik. Případný růst inflace nebo snížení úrokových sazeb ve snaze podpořit ekonomický růst by mohlo zájem o kryptoměny jako alternativní investici s vysokým výnosem, ale i rizikem podpořit.

Analytik poradenské společnosti Finlord Boris Tomčiak při červencovém propadu cen bitcoinu řekl, že přidaná hodnota kryptoměn je velmi nízká. Uvedl, že pokud by se teď celý obor vypnul, tak to ve světě nevyvolá žádný větší problém. Odvětví se podle něj zvrhlo jenom na sledování ceny kryptoměn, jejich využití v ekonomických transakcích, jako jsou třeba platby u obchodníků, je minimální, dodal.