Česká firma MISURA roste navzdory krizi v e-commerce

Zatímco e-commerce zažívá v důsledku snižování spotřeby obyvatel a šetření krušné časy, česká společnost MISURA roste. V letošním roce zaznamenala meziroční růst v desítkách procent. Co stojí za úspěchem / pozitivním trendem MISURY?

Čím se MISURA zabývá

Zásadní změna se stala počátkem roku 2021, kdy firma MISURA uvedla na český trh revoluční přenosné monitory, které vynikají snadnou instalací na běžný laptop. Upoutala tím pozornost nejen nadšenců do informačních technologií. Komfort práce s využitím tří monitorů si tak mohou dopřávat již tisíce Čechů na home office, chalupě, hotelovém pokoji či jinde na cestách. Na jaře roku 2021 začala MISURA v duchu svého kréda "usnadnit lidem život" vyrábět a uvádět na trh další produkty v celkem pěti kategoriích: monitors, automotive, care, ergo a body. Kategorie Body, specializující se na v současnosti velmi oblíbené masážní pistole, zaznamenala díky inovacím od MISURA strmý růst. A to především díky českým sportovcům, trenérům a masérům, kteří vzali doslova útokem zejména profesionální řadu MISURA MB1 Pro. Hitem mezi spotřebiteli se rovněž stal široký výběr ergonomických stojanů a držáků z kategorie Ergo, či vychytávky do auta z kategorie Automotive.

Rostoucí počet distributorů

O produkty MISURA od samého počátku projevily zájem velké české řetězce. Lze je tak nalézt prakticky v každém velkém eshopu zaměřeném na elektroniku a přibývá i zastoupení v kamenných prodejnách . "Těší nás, že se produkty MISURA v řadí v portfoliích prodejců mezi ty výběrové. Vratky a reklamace jsou zcela minimální," říká šéf distribuce MISURA Tommy Swami.

Spokojenost zákazníků je klíčová

MISURA paralelně s praktičností a kvalitou produktů sází i na spolehlivou zákaznickou podporu, která je k dispozici na emailu i telefonu. Zákazníci této možnosti od počátku hojně využívají. "Odbavujeme nejen dotazy zákazníků e-shopu, ale i klientů či potenciálních zájemců o naše produkty z celé distribuční sítě," říká zakladatel MISURA, Ing. Jiří Mihel. Ondřej Procházka ze zákaznické podpory doplňuje: "Nejčastěji se mne lidé ptají, zda je možné připojit naše monitory k jejich typu notebooku. Potom, když se potřebují rozhodnout, který produkt vybrat. Například před chvílí jsem pomáhal navigovat starší paní, která chtěla koupit na našem e-shopu dárek vnučce."

"Právě z důvodu usnadnit lidem výběr produktů a vysvětlit, k čemu se jim mohou hodit, jsme spustili na našem webu magazín s články, které našim klientům poradí. Chystáme v této oblasti posílit komunikaci na sociálních sítích a v newsletterech, které u našich zákazníků získávají stále větší oblibu," uzavírá Jiří Mihel.

Směr udávají spotřebitelé

MISURA vítá zpětnou vazbu od spotřebitelů. Například v lednu 2022 využilo dva a půl tisíce lidí možnost zúčastnit se dotazníkové soutěže a napsat do MISURA svůj nápad na nový praktický výrobek. Zvítězila potřeba vysavače do auta, který bude extrémné skladný (vejde se do přehrádky u spolujezdce), bude mít baterii (nebude muset být připojen ke zdroji), a přitom bude mít dostatečně vysoký sací výkon. Na základě těchto přání MISURA ověřila zájem o produkt u velkých distributorů a na jaře se pustila do výroby. Na konci letošního léta tak spatřil světlo světa aku vysavač MISURA MA01. "Dostali jsme zpětnou vazbu nejen ze strany motoristů, ale také maminek v domácnosti, kterým vadilo vytahovat těžké a neskladné ruční vysavače kvůli každému smítku. V neposlední řadě nás doslova překvapil zájem outdoorových sportovců a turistů, kteří nám poradili jeden velký zlepšovák. Ten si zatím nechám pro sebe a naši klienti se na něj budou moci těšit v druhé generaci vysavačů," komentuje Jiří Mihel.

Expanze na zahraniční trhy

Od podzimu 2021 začala MISURA s postupnou expanzí na zahraniční trhy, kterých se ochlazení spotřebitelské poptávky dotklo méně než v ČR. Jiří Mihel k tomu uvádí: "Etablovali jsme se již na slovenském a maďarském trhu, registrují nás v Polsku a Slovinsku. Naším dalším cílem je Německo, Rakousko a Skandinávie, odkud nám již samy od sebe přicházejí první objednávky." Na otázku, jak MISURA pociťuje zpomalení domácího e-commerce, Jiří Mihel odpověděl: "V březnu jsme stejně jako řada dalších zaznamenali plošný propad poptávky. Nicméně v současné době si na nějaký velký nezájem domácích spotřebitelů stěžovat nemůžeme. Vysvětlujeme si to tím, že produkty MISURA lidem pomáhají šetřit čas a zdraví, a nespadly tak v důsledku inflace a energetické krize do kategorie zbytného zboží. Jsou též vhodnými kandidáty na hodnotné, hmatatelné a osobní dárky."

Silní partneři

MISURA při svém rozjezdu vsadila na financování od Komerční banky, domácího lídra v oblasti financování podnikatelských záměrů. Jiří Mihel k tomu říká:

"Komerční banka projektu MISURA věřila od samého začátku. Samozřejmě bylo třeba doložit řadu dokumentů potvrzující smělé záměry firmy a průběžně pak reporty dokazující naplňování jednotlivých cílů. Nicméně tato práce nebyla zbytečná. Komerční banka poskytla vstupní kapitál a nadále pomáhá s průběžným financováním projektu. Bez této spolupráce by řada nápadů značky MISURA nebyla realizována či nebyla uvedena na trh.

Stále nás čeká obrovská práce, máme připravenou řadu novinek portfolia ve všech našich kategoriích. Zároveň chceme růst napříč většinou trhů Evropské unie, rozšiřovat počet distribučních míst, ale postupně zdokonalovat i zákaznickou podporu, striktně vždy plně lokalizovanou na každý trh, kde působíme. Jsem přesvědčen, že díky spolupráci s Komerční bankou se nám tyto cíle podaří realizovat."

Oblastní ředitel KB, Ing. Vojtěch Nepraš, DiS, doplňuje: "KB se vždy snaží pomoci. Projekty, které mají hlavu a patu a jsou perfektně připraveny, proto u nás mají zelenou. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s cílem najít pro daný projekt optimální řešení."