České firmy uspěly na eBay a dosahují růstu prodeje až 70 procent za rok

Co spojuje Tomáše Novotného, ​​nadšence do aut a prodejce jejich příslušenství, a Zafera Undena, cizince a nadšence do automobilů, který přišel do České republiky před třemi lety? Oba jsou úspěšní podnikatelé, kteří své produkty s pomocí online tržiště eBay nabízejí zákazníkům do celého světa. Více o tom, jak se jim podařilo uspět můžete zjistit na webináři s názvem "Jak prodávat na eBay a zajistit si až 70% růst podnikání za jeden rok", kde oba vystoupí. Webinář se koná již 14. dubna od 11 hodin.

Tomáš Novotný je velkým fanouškem automobilů a zabývá se prodejem specifických a vzácných předmětů v oblasti automobilových dílů - patří mezi ně světlomety a čočky / kryty světlometů. Z rodinné vášně se stalo podnikání a Tomáš již v roce 2013 založil společnost s názvem BimmerJakes. Začátky online prodeje byly vzhledem k vlastnostem produktu náročné, Tomáš ale brzy zjistil, že o jeho výrobky je velký zájem na zahraničních trzích. Dnes má Tomáš na eBay uvedeno více než 8 500 položek, které odesílá do celého světa: zejména do USA (33% zakoupených položek), Itálie (11%) a Německa (9%), ale také do Velké Británie (6%), Austrálie (5%), Francie (3%) a dokonce i Thajska, Japonska, Kanady a Portorika. Prodej na eBay zajistil Tomášově společnosti velký růst a tak dnes BimmerJakes zaměstnává více než 10 lidí a tržby společnosti se jen v posledním roce zvýšily o 64%.

Zafer Unden pracoval více než 20 let jako systémový inženýr pro IT společnosti. Před pěti lety si ale splnil svůj sen a založil vlastní firmu se zaměřením na svou vášeň, motocykly. Jeho společnost Inpreda prodává příslušenství pro motocykly a sady karoserií. Zafer začínal pouze s jedním zaměstnancem, ale jeho tým rostl spolu s rostoucími tržbami - dnes má tým 5 členů a většina (80%) příjmů společnosti pochází z prodejů na eBay. Za poslední rok, navzdory omezením COVID-19, se tržby společnosti zvýšily téměř o 80 %. Podle Zafera mu prodej přes eBay umožnil nejen splnění jeho celoživotního snu, ale také mu dává možnost pracovat vzdáleně odkudkoli na světě - a proto se mohl před několika lety přestěhovat do České republiky, aniž by to jakkoliv ovlivnilo kontinuitu jeho podnikání.

Ilya Kretov, generální ředitel pro eBay na globálních rozvíjejících se trzích, říká: "V současné době v České republice existuje více než 7 000 aktivních prodejců eBay. Jeden z nich prodá své zboží na eBay každých 31 sekund." Kategorie s největším potenciálem pro české prodejce jsou Dům a zahrada, Sběratelské předměty, Obchodní a průmyslové vybavení, Automobilové díly, Elektronika a Móda. Ty jsou velmi žádané mezi kupujícími po celém světě - většinou v Evropě a Severní Americe, ale také ve vzdálenějších zemích jako je třeba Austrálie. "Jsme rádi, že si stále více místních podnikatelů uvědomuje příležitosti, které eBay nabízí, a také benefitů programů na podporu prodeje na naší platformě, a připojuje se k naší komunitě - za poslední rok jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu místních prodejců a to o 26%. Pokud uvažujete o globálním podnikání, zveme vás, abyste se zúčastnili webináře a setkali se s Tomášem a Zaferem a poslechli si jejich inspirativní příběhy."

Registrace na webinář "Jak prodávat na eBay a zajistit si až 70% růst podnikání za jeden rok" je zdarma. Webinář se koná již 14. dubna od 11 hodin a registrovat se můžete až do jeho začátku. Kromě zkušeností

Tomáše, Zafera a dalších prodejců zjistíte také více o tom, jak prodávat an eBay a dostanete možnost se bezplatně zaregistrovat do programu eBay's Growth Program for Businesses. Ten zajišťuje pro začínající prodejce komplexní konzultace jak začít prodávat na eBay a jak být úspěšný a to formou osobních konzultací.

O společnosti eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) je vedoucí globální společností v oblasti prodeje. Spojuje miliony prodávajících a kupujících z celého světa. Cílem společnosti je poskytovat ekonomické příležitosti jednotlivcům, společnostem i organizacím všech velikostí. Tržiště ebay.com, jeho lokalizované verze a eBay mobilní aplikace patří mezi nejvýznamnější a nejživější tržiště na světě, nabízející unikátní možnost výběru a příležitostí.

Další informace o společnosti naleznete zde www.ebayinc.com