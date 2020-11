Česko má nejnižší limit pro bezkontaktní platby

Už při první vlně koronavirové pandemie zvedly dvě třetiny evropských zemí limit pro bezkontaktní platby a výběry z bankomatu na maximální možnou částku 50 eur (nebo její ekvivalent). Opatření má bránit před šířením covidu-19, protože lidé se méně dotýkají platebních terminálů. České banky ovšem zůstaly na hranici 500 korun. Vyplývá to z aktuální analýzy odborného portálu FAEI.cz, který vycházel z dat společností Visa a Mastercard a z dalších zdrojů.

Podle portálu v koronavirem soužené Evropě tak dnes není stát, který by měl v lokální měně nižší limit pro bezkontaktní platbu nebo výběr z bankomatu, než jaký má Česká republika s limitem 500 Kč (zhruba 20 eur). Po přepočtu podle aktuálního kurzu eura nebo lokálních měn vůči české koruně je v pořadí druhé od konce Polsko s limitem 595 korun (100 zlotých) a na třetí příčce jsou Itálie a Moldavsko s 675 korunami (25 eur, respektive 500 moldavských leu).

"Pokud pomineme Dánsko a Finsko, které jsou už dva roky na limitu 50 eur (respektive jeho ekvivalentu 350 dánských korun), Česká republika, Itálie a Moldavsko jsou jediné evropské státy, které letos limit pro bezkontaktní platby nezvýšily. Na druhé straně sedmnáct evropských zemí, tedy více než třetina, zvýšilo limit o sto procent. Zvýšení převyšující dvojnásobek zvolilo dvanáct států (26 procent) a dalších jedenáct (24 procent) zvedlo původní limit o čtvrtinu až dvě třetiny," informoval portál FAEI.cz.

Dvě třetiny na maximu

Z aktuální analýzy současně vyplývá, že téměř dvě třetiny zemí v Evropě mají od března nebo od dubna, tedy od první vlny pandemie nového typu koronaviru, limit pro bezkontaktní platby nebo výběry v bankomatu v maximální výši 50 eur nebo jeho ekvivalentu, stanoveném evropskou směrnicí PSD2.

"To je případ Švýcarska a Lichtenštejnska, kde byl od poloviny dubna dočasně zdvojnásoben limit na 80 švýcarských franků, nebo Bulharska, kde je limit podle aktuálního přepočtu kurzu leva o jedno euro vyšší. Z analyzovaných 46 států a území v Evropě má jen deset z nich - v přepočtu na českou měnu - limit pod tisíc korun," napsal portál.

Všechny evropské země, které přistoupily ke změně, podle analýzy portálu odůvodňovaly zvýšení limitů pro bezkontaktní platby zejména "jako opatření proti šíření koronaviru, protože se lidé budou méně dotýkat platebních terminálů při zadávání PINu, a omezí se tak možnost přenosu nákazy".

Dostatečný limit

Podle Tomáše Hládka, poradce České bankovní asociace pro platební styk a kyberbezpečnost, je "v současnosti používaný limit 500 Kč, kdy na terminálu není zadáván PIN, dostatečně vysoký". Tento názor ale nesdílí Česká národní banka, která, jak portálu FAEI.cz sdělila její mluvčí Petra Vodstrčilová, již "na jaře bankám sdělila, že se ztotožňuje s výzvou Evropského orgánu pro bankovnictví, aby byl zcela využit limit daný evropskou legislativou".

Hlavním argumentem pro zachování dosavadního pětisetkorunového limitu je pro české bankéře bezpečnost: pokud by klient svou kartu ztratil nebo mu ji někdo odcizil, hrozilo by, že by přišel o více peněz.

Jenže podle evropské směrnice PSD2 o platebních službách a souvisejícího tuzemského zákona majitel karty tak či onak nese ztrátu z neautorizovaných transakcí do částky odpovídající 50 eurům. "Ať je limit 500 korun, nebo 50 euro," napsal portál FAEI.cz.

Podle Marcela Gajdoše, generálního ředitele společnosti Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko, "mají bezkontaktní karty ze všech platebních metod nejnižší míru podvodů". V zemích, kde jsou bezkontaktní platby rozšířené nejvíce, se podle něho drží počet podvodných transakcí na historickém minimu.