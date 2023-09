Česko se brzy dočká krypto regulace. Pro rozvoj odvětví bude zásadní

Implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy (MiCA) do českého práva je na spadnutí. Na začátku října by mělo začít vnější připomínkové řízení, tedy možnost pro místní krypto byznys připravovaný zákon komentovat. K projednání vládě by se tak mohl dostat již tento rok.

Regulační prostředí se posouvá vpřed, což je pozitivní zprávou pro uživatele i průmysl. MiCA přinese regulační jasnost na jeden z největších krypto trhů na světě, čímž učiní z EU a České republiky ještě atraktivnější místo pro inovace a přilákání talentů pro společnosti působící ve světě Web3. Jak je tomu u každé regulace, drobnosti budou klíčem, ale jasná pravidla jsou pragmatické řešení výzev, kterým v současnosti krypto průmysl čelí.

"V průběhu let Binance hlasitě apelovalo na potřebu účinné a vhodné regulace. MiCA je vítaným a pragmatickým krokem správným směrem, harmonizujícím požadavky v celé EU a vytvářejícím jednotný trh pro kryptoměny. Věříme, že stabilní regulační prostředí může podporovat inovace, chránit investory a je zásadní pro vytvoření důvěry v průmysl, který umožňuje dlouhodobý růst," říká Ondřej Pilný, manažer společnosti Binance.

Účinná regulace může České republice přinést mnoho pozitiv. Pro oblast web3 a krypto průmysl by se mohla stát velmi přitažlivá a při vhodném nastavení dalších zákonů by mohla do Prahy nalákat mnoho zajímavých společností, které v odvětví působí. MiCA také pomůže ochránit zdejší investory před sílící podvodnými schématy. Licencované společnosti budou garancí správného zacházení s prostředky svých uživatelů.

Regulace pohání inovační konkurenceschopnost na trzích, poskytuje jistotu a uklidnění, které investoři a podniky potřebují. MiCA je jedním z prvních komplexních regulačních rámů na světě, který uznává digitální aktiva jako samostatnou třídu aktiv, namísto pokusu je zařadit pod existující klasifikaci. Evropě se tak otevírá potenciál přilákat inovátory ze světa Web 3. Rozpoznává také DeFi a všechny budoucí možnosti poháněné technologií blockchain. Na ty ale přijde řada až později.