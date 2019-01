Babiš srovnával velikost Česka a Indie, pobavil tak studenty

U příležitosti založení centra pro evropská studia na univerzitě Symbiosis International v indickém městě Púna promluvil dnes český premiér Andrej Babiš při své návštěvě Indie před místními studenty. Naplněný sál seznámil se svou osobní i politickou kariérou a stručně jim představil Českou republiku. Studenty nejvíc pobavil srovnáními velikosti Česka a Indie.

Babiš studentům řekl, že Česko je ve srovnání s Indií velice malou zemí, která ale disponuje řadou talentovaných lidí. Žertoval poté, že nechápe, jak může indický premiér Naréndra Módí spravovat stát s téměř miliardou a třemi sty miliony občanů a řídit kabinet se 77 ministry. Dodal, že sám má plné ruce práce i s ministry ve své patnáctičlenné vládě.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková s premiérem Andrejem Babišem na pracovní cestě po Asii podpořili aktivity českých firem v regionu, cílem bylo mimo jiné napomoci diverzifikaci českého vývozu. https://t.co/NOiAlus8SW👍 pic.twitter.com/iFDzplqp2J - MPO ČR (@mpo_tweetuje) January 18, 2019

Český premiér se dočkal vlídného přijetí, studenti mu mimo jiné předali vlajky všech států, odkud pocházejí. Babiš jim poté stručně představil historii Česka s důrazem na posledních sto let, ale i svůj životní příběh. Dostalo se i na knihu O čem sním, když náhodou spím, ve které před posledními sněmovními volbami sepsal svou vizi budoucnosti Česka.

Babiš zmínil své dětství i práci v Maroku, ale i to, jak se rozhodl vstoupit do politiky. "Víte, jak je to v politice, lidé nejsou nikdy spokojení. Ale budoucnost naší země je pozitivní," konstatoval v závěru vystoupení Babiš.