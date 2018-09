Bakala podal žalobu na Krúpu kvůli vydírání

Investor Zdeněk Bakala podal u amerických soudů žalobu na slovenského podnikatele Pavola Krúpu pro pokus získat vydíráním 500 milionů korun. V úterý o tom informovala Bakalova společnost BM Management, která jej zároveň mediálně zastupuje. Vyjádření Krúpy se shání. Žaloba byla podána podle amerického zákona proti vydírání a korupci.

Žaloba uvádí, že se Krúpa pokusil Bakalu donutit, aby zaplatil desítky milionů dolarů za ukončení kampaně 'štvavého obtěžování, očerňování a zasahování do jeho podnikatelské činnosti'. Při organizaci tohoto nátlaku měl Krúpovi napomáhal Adam Swart, šéf americké společnosti specializující se na klamavou komunikaci s veřejností a protestní akce na objednávku.

Tato kampaň podle žalobního spisu eskalovala poté, co Bakala vydírání Krúpy odmítl. Od listopadu 2017 do konce léta 2018 pak Krúpa a Swartova společnost Crowds on Demand spolupracovali na narušení osobních a podnikatelských vztahů Zdeňka Bakaly, uvádí spis.

Podle žaloby Krúpa a Crowds on Demand obtěžovali množstvím nevyžádaných telefonátů a rozeslali stovky e-mailů se lživými obviněními obchodním partnerům i osobním kontaktům Bakaly, včetně osobností z neziskových organizací a jedné z předních amerických univerzit.

Ve stejnou dobu firma Crowds on Demand podle žaloby platila komparzisty, aby se vydávali za protestující demonstranty falešné organizace, která o sobě tvrdí, že vystupuje jménem českých dělníků. Tito 'pseudoprotestující' prý zinscenovali hlučné, provokující demonstrace před domovem Bakaly ve Spojených státech. Žaloba dále odkazuje na facebookové stránky, za nimiž lze vysledovat Krúpovu firmu Arca Capital, a jež jsou plné vyhrůžek smrtí Bakalovi, ať zastřelením, oběšením, ubitím či useknutím hlavy.

Bakala, bývalý spolumajitel těžební firmy OKD, se postupně zbavuje aktiv v Česku. Z velkých majetků mu zde patří například vydavatelství Economia (vydává Respekt, Ekonom a Hospodářské noviny). Krúpa se dlouhodobě angažuje v kauze OKD. Rolí Bakaly v OKD se v současnosti zabývá také sněmovní vyšetřovací komise. Bakala, který žije ve Švýcarsku, se před komisi odmítá dostavit. Komise podle Bakaly není nestranná a svým zaměřením zasahuje do probíhajícího soudního řízení.

Krúpa loni mimo jiné chystal před sídlo Bakaly ve švýcarském Nyonu svolat demonstraci lidí poškozených "vytunelováním" OKD. Krúpa oznámil, že na akci očekává zájem tisíců lidí, především horníků z OKD a nájemníků bývalých hornických bytů, náklady chtěl sám uhradit.

Úřad města Nyonu ale neudělil povolení v takovém termínu a rozsahu, jak Krúpa požadoval. Akce se tak neuskutečnila.