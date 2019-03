Brexit bez dohody by měl vliv na vývoz českého piva a cukrovinek

Do Velké Británie se ročně vyveze zhruba 260 tisíc hektolitrů českého piva, jde o sedm procent českého pivního exportu v rámci EU, sdělila na základě údajů celníků výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Brexit bez dohody by byl podle ní nejproblematičtější, ale vzhledem k tomu, že jde o poměrně malý vývozní trh, neměla by jakákoliv varianta brexitu mít na celkový export českého piva velký vliv. Problém by mohli mít také vývozci cukrovinek, v případě zavedení cla by se nejspíš kvůli zvýšení spotřebitelské ceny snížila poptávka. Například Nestlé Česko loni vyvezlo devět procent své výroby do Spojeného království.

Podle Ferencové je český ležák v Británii oblíbený. "Existence společných unijních pravidel a členství obou zemí v EU přirozeně napomáhá jednodušší obchodní výměně mezi oběma zeměmi, takže určité krátkodobé dopady lze očekávat u všech variant brexitu. Brexit bez dohody by byl asi nejproblematičtější, protože s ním kromě faktických dopadů bude spojena i největší míra nervozity a nestability, které trhům obecně nikdy neprospívají, řekla ředitelka.

Mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová sdělila, že pro firmu jde o jeden z nejdůležitějších exportních trhů. "Jsme zde česká pivní jednička a náš ležák Staropramen se prodává v kategorii prémiových piv. Jsme tam s naším pivem ve více než 2000 hospodách. Vzhledem k naší silné pozici na trhu i obchodnímu partnerovi věříme, že Brexit nebude mít na další vývoj našich prodejů zásadní vliv," doufá mluvčí. V případě brexitu bez dohody ale firma očekává komplikace jako administrativní bariéry nebo delší čekání na hranicích. "To vše může zkomplikovat distribuci či zvýšit náklady, což může mít dopad třeba na cenu výrobků," dodala.

Pro největší českou pivovarnickou skupinu Plzeňský Prazdroj Británie velkým trhem není, vyváží tam tři procenta z celkového exportu. "To je výrazně méně ve srovnání s našimi největšími trhy: zhruba desetkrát méně než Slovensko, pětkrát méně než Německo a třikrát méně než Jižní Korea," sdělila mluvčí skupiny Jitka Němečková.

Dopady by ale mohli více nést čeští výrobci cukrovinek. Nestlé Česko do Británie vyváží nejčastěji čokolády Nestlé Aero, tyčinky Milkybar, bonboniéry Black magic nebo bonbony Rowntrees random a Smarties. "Tvrdý brexit by znamenal zavedení pravidel Světové obchodní organizace (WTO) a cla na přeshraniční pohyb zboží," říká tiskový mluvčí firmy Robert Kičina. Cla WTO na cukrovinky jsou podle něj kolem 30 procent.

"Zavedení cla samozřejmě znamená nárůst koncových cen pro spotřebitele, a to se obvykle projeví snížením poptávky. Je tedy možné, že v případě tvrdého Brexitu může dojít k poklesu exportu, a to nejen v případě Nestlé, ale napříč různými odvětvími," dodal. Podobně tomu bude i u dovozu z UK, zboží by tak i v ČR mohlo být dražší - například Nescafé gold, potrava pro kočky One nebo část čokoládových tyčinek.