Bytový fond změní název, přibudou mu pravomoci

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) by měl ke stávajícím aktivitám přidat například oblast udržitelného rozvoje měst nebo cestovního ruchu. Měl by se také přejmenovat na Státní fond pro podporu investic (SFPI). Počítá s tím návrh ministerstva pro místní rozvoj, pod které SFRB spadá. Informoval o tom Ekonomický deník. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Nově rozšířený fond by měl mít podle návrhu přístup do základních státních registrů. Žadatelům o podporu by tak měla ubýt administrativní práce. Přesnější a důsledná evidence žadatelů má zabránit tomu, aby zájemce čerpal státní podporu na stejnou činnost opakovaně, uvádí Ekonomický deník. Zlepšit by se podle něj měla také možnost fondu vymáhat dluhy. Například v případě, že dlužník změní jméno.

Jak deník dále píše, návrh upravuje pouze rámec pro poskytování podpor, tedy možnost státu prostřednictvím SFPI poskytovat podporu do zákonem vymezených oblastí. Podmínky poskytování konkrétních programů bude stejně jako doposud určovat vláda případ od případu.

Přejmenování fondu a výdaje s tím spojené vyjdou podle Ekonomického deníku na 880 tisíc korun. Fond by je měl uhradit ze svého rozpočtu.

Státní fond rozvoje bydlení doposud shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů. Celkové výdaje fondu SFRB letos mírně vzrostly na 2,17 miliardy korun. Příjmy naopak klesly o 2,5 procenta na 893 milionů korun.