Export českých firem začne v průběhu druhého čtvrtletí oslabovat. Setrvačnost ani nedokončené zakázky už neodvrátí jeho zpomalení. Vyplývá to z indexu exportu, který sestavují Asociace exportérů a Raiffeisenbank. Mezi příčiny negativního vývoje patří zpomalení německé ekonomiky, nejistota kolem brexitu či čekání na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení dovozních cel na evropská auta. V prosinci loňského roku vzrostl český vývoz o dvě procenta meziročně, za celý rok pak o 3,4 procenta.

"K tomu všemu navíc začínáme 'sklízet' to, co jsme nezaseli v průběhu minulých dvou let z důvodu nedostatku pracovníků na trhu práce. Po dva roky jsme zápasili s včasným plněním zakázek, což samozřejmě iritovalo naše zákazníky, až jim došla trpělivost a přestali dávat nové zakázky. Připočteme-li k tomu hospodářský cyklus, není se opravdu na co těšit," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské se německá ekonomika v posledních letech ještě více otevřela světu a dosud neškodící silná závislost na automobilovém a strojírenském průmyslu si začala vybírat daň. "Německý problém je ale i českých problémem - je-li německá ekonomika zranitelná, česká dvojnásob. Česká ekonomika se zatím do recese neřítí. Spotřeba domácností i vlády pomůže udržet růst nad nulou. A firmy už pomalu přivykají životu v riziku a nejistotě. Vyčkávají, co bude," dodala Horská.

Německo více než jiné země eurozóny trpí podle ekonoma CzechFund Lukáše Kovandy kvůli své exportní provázanosti se zpomalující Čínou. Německá ekonomika je také více než jiná hospodářství eurozóny poznamenána zhoršením situace v automobilovém segmentu. Zhoršení přišlo loni zejména ve druhé polovině roku kvůli zavedení přísnějších homologačních kritérií automobilů a také kvůli nečekanému zpomalení čínského automobilového trhu. "Čínské automobilové zadrhnutí, stejně jako do značné míry s ním související zadrhnutí německé ekonomiky, je podle všeho pouze přechodné. Zvláště pokud se podaří dosáhnout smíru v obchodní válce Číny a USA. Systémový, a tudíž trvalejší ekonomický útlum eurozóny tak zatím rozhodně není nevyhnutelný," dodal ekonom.