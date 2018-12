Čtvrtina firem chce příští rok přijmout nové zaměstnance

Více než čtvrtina firem chce v příštím roce přijmout nové zaměstnance. Snižovat jejich počet hodlá necelých pět procent podniků. Zbylých 70 procent nechystá žádné změny. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila ČSOB mezi 400 malých a středních podniků.

"Skutečnost, že většina dotazovaných firem plánuje v příštím roce zachovat počet zaměstnanců na nezměněné úrovni, odpovídá pozorovanému poklesu tempa růstu ekonomiky v kombinaci s uskutečněnými investicemi, snižujícími podíl lidské práce na výrobě," řekl analytik ČSOB Martin Kupka.

Z průzkumu dále vyplynulo, že navzdory přetrvávajícímu napětí na trhu práce nevnímají podnikatelé jako relativně významný problém přetahování zaměstnanců konkurencí. Nepřímo se tím potvrzuje domněnka, že v řadě případů se zaměstnancům podařilo navýšit odměnu za práci na hranici, za níž podnikatelé nejsou ochotni jít, dodal Kupka.

Dvě pětiny firem se dostaly do situace, kdy kvůli nedostatku zaměstnanců musely odmítnout nějakou zakázku. Více než deset procent zakázek už muselo odmítnout 16 procent firem. Naopak 55 procent firem zatím nemuselo žádnou zakázku odmítnout, pět procent nedokázalo situaci odhadnout.

Hlavním problémem na trhu práce je nedostatek zájemců o nabízené pozice a to, že pokud nějací zájemci jsou, často nemají požadovanou kvalifikaci. Současně si zájemci kladou vysoké požadavky na finanční ohodnocení. Dalším problémem pracovního trhu je, že zájemci o zaměstnání nemají praktické zkušenosti či mají špatné pracovní návyky.

"Problémem je najít schopné lidi. Dříve na pohovor vždy přišlo více než deset lidí a bylo z čeho vybírat. Dnes jsme rádi za každého, kdo dorazí. Navíc si dnes nemůžu dovolit svému zaměstnanci říct, budeš dělat přesčas, nebo na jiném pracovišti, protože pokud ho nepřeplácím, tak mi odejde. Je to celé otočené, mám pocit, že dnes si vše určují zaměstnanci, jak a co chtějí dělat, jelikož jim to stávající situace dovoluje," uvedl jednatel firmy Serafin-byliny s.r.o. Petr Gasparik.