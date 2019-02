Dva roky od zavedení EET. Jak na změnu pohlížejí obchodníci?

Po dvou letech od zavedení elektronické evidence tržeb (EET) v maloobchodě vyčítají obchodníci vládě především nesplnění slibu o náhradě nákladů spojených se zavedením evidence, jak uvedla ve svém prohlášení. Také kontroly by se podle nich měly zaměřit na ty, kteří nevydávali účtenky ani v minulosti. V případě e-shopů je evidence tržeb zbytečná. Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK.

"Uvítali bychom i účelnější kontroly, protože u té skupiny obchodníků, kde se účtenky historicky nevydávaly, se nevydávají stále. To nám - poctivým obchodníkům - samozřejmě vadí," uvedl předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Zdeněk Juračka. Asociace je zastáncem EET od jejího zavedení do praxe, což ale podle něho neznamená, že by tato metodika byla stoprocentní a v budoucnosti neměnná.

Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) bylo zavedení EET od začátku v podstatě nadbytečné. V rámci e-commerce jsou v podstatě všechny platby dohledatelné, a to nejen pokud jde o úhrady kartou. "V samotné praxi ale v současné době nemáme informace o konkrétních problémech, které by e-shopy musely řešit, na EET se dokázaly ve spolupráci s provozovateli platebních metod připravit," uvedl ředitel asociace Jan Vetyška.

Na platby v e-shopech to podle něj z pohledu zákazníka v podstatě vliv nemělo, protože díky rozhodnutí Ústavního soudu na konci roku 2017 odpadly i bariéry okolo platebních karet, když soud mimo jiné rozhodl, že povinnost evidovat tržby se nevztahuje na platby kartou.

"Přesto se nadále domníváme, že EET je pro internetové obchody nadbytečná zátěž, která nepřináší žádné benefity," dodal.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy EET v ČR narovnalo podnikatelské prostředí. V souvislosti se zavedením EET podle něj měly největší náklady velcí obchodníci s větším počtem poboček a pokladen. "Některé velké obchodníky s mnoha pobočkami tak mohlo zavedení EET přijít i na miliony korun, a to v případech, kdy docházelo k výměnám stávajících systémů," uvedl.

Podle předsedy Podnikatelských odborů Radomila Bábka EET nesplnila nic, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně sliboval. "Nezvýšila výběr daní a nenarovnala podnikatelské prostředí. Proč? Protože ani nemohla, k tomu nebyla totiž určena. To byly jen řeči k ovlivnění veřejnosti," uvedl Bábek. Viditelným výsledkem EET je podle něj jen kolem 150 tisíc kontrol za dva roky.

Ministerstvo financí uvedlo, že v roce 2017 přinesla EET veřejným rozpočtům 5,4 miliardy korun navíc. Zpochybnili to například opoziční Piráti. Ministerstvo podle nich použilo nevěrohodnou metodiku a účelově si pro výpočet vybíralo data. Podle pirátské analýzy může být výnos kdekoli v intervalu minus deset až plus deset miliard korun. Do poloviny února bylo do EET zaregistrováno 180 tisíc poplatníků, kteří zaevidovali téměř devět miliard účtenek.