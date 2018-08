Elektrokola příští rok zdraží. Odnesou to hlavně ta levnější

Elektrokola zdraží v příštím roce na českém trhu nejméně o pětinu. Důvodem je nedávné zavedení antidumpingových opatření na dovoz elektrokol z Číny do EU. Řekl to jednatel společnosti ekolo.cz Jakub Ditrich. Dovoz elektrokol do ČR z Číny se v srpnu téměř zastavil. Prodeje e-kol v ČR ale dál stoupají, letos by se jich mohlo v ČR prodat přes 50 tisíc, meziročně o čtvrtinu víc. Čeští výrobci přitom v roce 2016 vyrobili 80 tisíc elektrokol, velká část z nich jde však na export.

"Letošní prodeje to ještě zásadně neovlivní. Zásadně to ale ovlivní prodeje příští rok. Většina výrobců dost podstatně zdraží, protože do toho promítnou výrobní náklady v EU," uvedl Ditrich. Zdraží hlavně levnější elektrokola.

Také podle výkonného ředitele výrobce kol Apache Bicycles Lukáše Bárty dopadnou cla na průměrnou cenu prodaného e-kola. "Díky antidumpingu zřejmě na trhu stoupne průměrná cena prodávaných elektrokol a zároveň zmizí z trhu nejlevnější modely elektrokol nabízené například v obchodních řetězcích," uvedl Bárta.

Dovoz elektrokol do ČR ze zemí mimo EU se v srpnu téměř zastavil, když klesl na necelých pět milionů korun z červencových 44 milionů korun. "Z přehledu dovozu elektrokol je patrné, že za poslední měsíc, byť ho nemáme ještě u konce, dovoz rapidně klesl vlivem zavedení antidumpingových cel," uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová. Většina kol do unie směřovala právě z Číny.

EU v červenci zavedla na půl roku prozatímní antidumpingová opatření na dovoz veškerých elektrokol z Číny. Cla se pohybují od 21,8 do 83,6 procenta. Definitivní rozhodnutí EK o antidumpingové sazbě pro asijský export elektrokol se očekává nejpozději v lednu 2019. Evropští výrobci si v minulosti stěžovali, že čínští vývozci elektrických kol dosahují nižších cen díky vládním subvencím Pekingu.

"Protože se mluví o více než stoprocentním clu na kola dovážená z Číny, v blízké budoucnosti můžeme očekávat zájem velkých hráčů o zahájení výroby v Evropě," dodal Bárta.

Číňané loni podle Evropského svazu výrobců jízdních kol (EBMA) ovládali zhruba třetinu trhu s elektrokoly v EU. Jejich ceny jsou v některých případech o polovinu nižší než u evropských konkurentů. V Evropě se ročně prodá kolem 20 milionů jízdních kol, z toho zhruba deset procent nyní tvoří elektrokola. Během pěti let by se jejich podíl mohl vyšplhat až na 25 procent.

Podle údajů srovnávače cen Heureka.cz je letos o elektrokola dvojnásobný zájem oproti loňskému roku. "Průměrná cena těch nejoblíbenějších modelů se pohybuje zhruba kolem 40 tisíc korun, meziročně u nich klesly ceny v průměru o dva až čtyři tisíce," uvedla obsahová manažerka portálu Alexandra Čermáková. Mezi důležitá kritéria při výběru e-kol podle ní patří výdrž baterky a také celková váha kola.

Český výrobce Apache Bicycles z Úpice v 1. pololetí zaznamenal nárůst prodeje o 30 procent. Nárůst prodejů firma zdůvodňuje větší tolerancí cyklistů k elektropohonu. Vyrobená elektrokola společnost z 95 procent prodá na českém trhu. V posledních dvou letech ale firma posílila prodeje i v okolních státech, hlavně pak na Slovensku, v Polsku či v Chorvatsku.

Čeští výrobci v roce 2016 vyrobili 80 tisíc elektrokol. V této kategorii patří Česku šesté místo v EU a sedm procent trhu, uvádí zpráva The Association of the European Bicycle Industry. Mezi další výrobce elektrokol v Česku patří například firma 4EVER ze Studénky či Bike Fun z Kopřivnice či Leader Fox z Českých Budějovic.