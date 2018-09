Emirates dočasně ruší večerní linku Praha - Dubaj

Letecká společnost Emirates od 6. listopadu dočasně zruší jednu ze svých dvou linek z Prahy do Dubaje. Linka by se měla vrátit do plného provozu od 1. června. Informaci serveru Zdopravy.cz potvrdila mediální zástupky Emirates v Česku Barbora Dlabáčková. Emirates posílily spojení do Dubaje na dvě denní linky od začátku letošních prázdnin.

Vedle přerušené linky dopravce létá na lince s odpoledním odletem z Prahy do Dubaje s Airbusem A380. Ta by měla zůstat nadále v provozu. Na přerušené lince s odletem z Prahy ve 21.35 hodin dopravce používal Boeing 777-300ER.

"Rozhodnutí vychází z posledního vyhodnocení našich aktivit, které bylo provedeno za účelem zajištění optimálního komerčního využití naší letecké flotily," uvedla společnost v prohlášení.

Podle ředitele letenkového portálu Letuška.cz Josefa Trejbala cestující v Česku preferují lety větším Airbusem, které je největším dopravním letadlem na světě. Cestující, kteří si na toto období již zakoupili letenky, si podle něj mohou letenky vyměnit případně zažádat o náhradu.

Vedle Emirates pravidelně na trase Praha-Dubaj létají nízkonákladové aerolinky flydubai a tuzemský dopravce SmartWings, který patří společnosti Travel Service. Do dalšího města ve Spojených arabských emirátech Šardžá začne od prosince létat Air Arabia.

Emirates léta mezi Prahou a Dubají od léta 2010. Za osm let přepravil dopravce na trase více než 1,7 milionu cestujících.