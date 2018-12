Evropské peníze na inovace bude možné čerpat i v Praze

Inovativní podnikatelé z Prahy získají přístup ke zvýhodněným úvěrům z evropských strukturálních fondů. Umožní jim to dohoda, kterou uzavřela Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) s pražským magistrátem. Pro inovační firmy bude v úvěrovém fondu INFIN 400 milionů korun, které budou k dispozici do konce roku 2023. V tiskové zprávě o tom v pátek informovala mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Program INFIN cílí na mladé podnikatele s krátkou historií a inovační podniky s nejvýše sedmiletou historií. "Předpokládáme, že průměrná velikost poskytnutých úvěrů se bude pohybovat kolem sedmi milionů korun," uvedl generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek. Zvýhodněné úvěry jsou podle něj koncipovány jako bezúročné a nejsou zatíženy žádnými dalšími poplatky.

Začínající podnikatelé s historií do tří let budou moci získat zvýhodněný úvěr až tři miliony korun, to znamená až 90 procent výdajů na projekt. Ostatní společnosti budou moci získat zvýhodněný úvěr do 50 procent, tedy až 15 milionů korun. Zbytek nákladů u tohoto typu žadatelů bude muset být financován běžným komerčním úvěrem od spolupracující banky nebo leasingové společnosti.

"Díky tomuto novému programu se významně usnadní start začínajícím podnikatelům a inovativním společnostem na území hlavního města Prahy, kde podpora tohoto segmentu byla doposud složitá," uvedl Jirásek. INFIN je prvním fondem financovaným ze strukturálních fondů, který ČMZRB bude spravovat pro jiného veřejného zadavatele než ministerstva, jež vykonávají akcionářská práva České republiky, dodala Lafantová.

Českomoravská záruční a rozvojová banka pomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Byla založena v roce 1992. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj.