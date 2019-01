Fio banka dostala druhou nejvyšší pokutu za poslední dekádu

Česká národní banka (ČNB) uložila na konci loňského roku tuzemské Fio bance pokutu tři miliony korun za nedostatky v systému odměňování zaměstnanců a porušení povinnosti uchovávat komunikaci s klienty. Píše o tom deník E15, podle kterého je to druhá nejvyšší pokuta pro bankovní sektor přinejmenším za uplynulé desetiletí. Fio banka uvedla, že už zjednala nápravu.

"Od listopadu 2013 do vydání rozhodnutí nezohlednila Fio banka v systému odměňování poskytnutí úvěrů vybraným pracovníkům, které byly co do výše a úrokové sazby netypické pro úvěry poskytované fyzickým osobám na bankovním trhu a které tyto osoby použily k nákupu státních dluhopisů, z nichž jim plynul a do současné doby plyne pravidelný výnos," uvedla ČNB.

Centrální banka v rozhodnutí rovněž zmínila nedostatky Fio banky v oblasti obchodování s cennými papíry pro klienty, které se týkaly záznamů komunikace s klienty či opožděného vyřizování reklamací.

Fio banka podle listu zdůraznila, že pochybení zjištěná regulátorem nezpůsobila klientům jakoukoli škodu. "V závěrech z kontroly je vidět, že na některé naše procesy má regulátor jiný názor, proto uložil sankci, a to ve výši obvykle ukládané bankám působícím na kapitálovém trhu," sdělil mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

Jak uvádí E15, pokuta je jen okrajovou částí zisků banky, z poslední účetní uzávěrky za rok 2017 vyplývá, že finanční dům vydělal 408 milionů korun. Primát v bankovních pokutách drží alespoň za poslední desetiletí J&T Banka, kterou ČNB v roce 2016 postihla pětimilionovou sankcí za přešlapy při řízení úvěrových rizik.

Za celý loňský rok vybrala ČNB na pokutách kolem 23 milionů korun, uzavírá list.