Granát z Turnova se stal firmou roku v Libereckém kraji

Granát Turnov, který se zabývá výrobou zlatých a stříbrných šperků s českými granáty, získal ocenění firma roku 2018 Libereckého kraje. Mezi živnostníky krajské kolo vyhrál restaurátor historického nábytku Ladislav Sluka z Pěnčína. Odborná porota podle mluvčího projektu Davida Pavláta vybírala vítěze ze 469 firem a živnostníků. Vítězové krajského kola postoupili do celorepublikového finále, které se koná 12. prosince na pražském Žofíně.

Družstvo umělecké výroby Granát je tradiční výrobce českého granátového šperku. "Děláme vše od těžby kamene až po finální prodej," řekl předseda představenstva Pavel Tvrzník. Právě tím jsou podle něj v oboru unikátní. "Je to spojení těžby českého granátu, který zpracováváme do finálního šperku," uvedl. Roční obrat firmy s více než 220 zaměstnanci je kolem 200 milionů korun. "Vyvážíme do celého světa, hlavní část našeho odbytiště je ale v tuzemsku," dodal. Pro výrobu šperků Granát ročně vytěží asi 400 kilogramů granátu.

Na vítězi se porota shodla. "Granát vyhrál zaslouženě, a to jak z pohledu do historie, tak z regionálního pohledu i z hlediska péče o zaměstnance. Věříme, že může uspět i na celostátní úrovni," řekl člen poroty Roman Daráš ze společnosti Vodafone.

Druhé místo obsadila novoborská společnost AKTIVIT věnující se návrhům a výrobě jednoúčelových strojů zejména v automobilovém průmyslu. Třetí byla liberecká společnost Severochema, družstvo pro chemickou výrobu.

Mezi živnostníky vyhrál Sluka, který se specializuje na výrobu gotického nábytku. "Postupně jsem se věnoval hlubšímu studiu starých technik a užíval je v praxi. Více jsem začal vyrábět ručně, používat kostní klíh, povrch ručně hoblovat. Přestal jsem vyrábět na strojích a většinu práce dnes dělám ručně tak jako ve středověku," uvedl.

Druhá byla Iva Jirošová z Jablonce, která se věnuje uměleckořemeslnému malířství a stavebně-dekorativní architektuře. Třetí místo obsadil Jiří Haidl ze Svojkova, který se zabývá výrobou replik historického skla.

Loni v Libereckém kraji v soutěži o firmu roku zvítězil výrobce horolezeckého vybavení Singing Rock z Poniklé na Semilsku, titulem živnostník roku ocenili porotci skláře Jiřího Pačinka ze Cvikova na Českolipsku.