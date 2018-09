Hledání práce. Co vnímají mladí jako překážku?

Přes polovinu (53 procent) mladých lidí odrazuje při hledání práce požadavek praxe a zkušeností. Informace v pracovních nabídkách a inzerátech jsou podle většiny mladých nedostatečné, pouze pro osm procent studentů byly postačující. Nejvíce jim vadí, že nabídky často neobsahují výši výdělku. Vyplývá to z výzkumu agentury IPSOS pro Byznys pro společnost.

Mladí jako největší bariéru vnímají to, že firmy až příliš akcentují požadavky na praxi či zkušenost. Téměř polovina (47 procent) v průzkumu zmínila jako další negativní faktor vzdálenost pracoviště od místa bydliště.

U 43 procent mladých hrálo důležitou roli to, že se požadovaná pracovní doba dala z jejich pohledu jen obtížně skloubit s jejich dalšími aktivitami. Uvítali by nabídku flexibilní pracovní doby či možnost práce z domova.

Srozumitelná nabídka je pro mladé základem. Kromě absence mzdového ohodnocení jim (23 procent) vadí také příliš obecné informace. "Neúplnost či obecnost informací o pracovních příležitostech jsou jedním z důvodů, proč tři čtvrtiny studentů uvedlo, že se při hledání práce spoléhají nejvíc na blízké okolí - na svoje známé, kamarády, rodinu," uvedl ředitel komunikace Ipsos Tomáš Macků. Více než dvě třetiny studentů využívají k hledání pracovní portály a téměř polovina využívá facebook.

Pro mladé hraje při výběru zaměstnavatele roli i to, jak podporuje jejich aktivity v dobrovolnické práci. Podle výzkumu se dobrovolnictví věnuje už při studiu 46 procent mladých.

Zaměstnání v zahraničí

Průzkum také ukázal, že polovina mladých pracuje už při studiu, dalších 29 procent pak chodí na nárazové nebo občasné brigády. Téměř polovina studentů je při zajímavé pracovní nabídce ochotna pracovat v jiném oboru, než studovali, a také se dále vzdělávat. To podle Ipsos potvrzuje připravenost mladých na změny, ale i to, že jsou si vědomi, že velká část z nich bude v budoucnu pracovat na pozicích a v profesích, které dnes ještě ani neexistují.

Čtvrtina studentů je podle průzkumu ochotna přijmout pracovní nabídku v zahraničí, stejný podíl je ochoten dojíždět do zaměstnání do 50 kilometrů. Delší cestu by podstoupilo pět procent studentů a ochotu stěhovat se za prací vyjádřila desetina. Méně než čtvrtina studentů (23 procent) je také ochotna akceptovat pracovní smlouvu na dobu určitou či přijmout na začátku nižší pracovní pozici. Ochotu přijmout zaměstnání za nižší mzdu, než je jejich očekávání, uvedlo 18 procent mladých.

Průzkumu Ipsos se mezi 7. a 10. srpnem účastnilo 315 studentů učilišť a středních a vysokých škol v ČR ve věku od 16 do 25 let. Šlo o on-line dotazování.