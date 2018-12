Hospodářství by mělo růst o tři procenta

Zaměstnavatelské svazy očekávají v příštím roce mírný pokles růstu ekonomiky, která by měl přesáhnout tři procenta. Hlavní bariérou vyššího růstu hrubého domácího produktu je podle nich nedostatek pracovních sil. Míru nezaměstnanosti očekávají podle metodiky Českého statistického úřadu stále kolem 2,4 procenta.

Svaz průmyslu a dopravy ČR pro letošní rok očekává, že se tuzemské HDP zvýší o 3,4 procenta, nicméně existuje riziko, že skutečná hodnota bude nižší. "Naše predikce pro letošní vycházela ze známých hodnot za letošní první a druhé čtvrtletí a z očekávání z naší členské základny," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Hospodářská komora ve své prognóze odhadla pokles růstu ekonomiky z letošních 3,6 procenta na 3,3 procenta. Inflace by měla zůstat na 2,4 procenta. Podle její analýzy firmám bude už v červnu příštího roku chybět 500 tisíc pracovníků, což poškodí nejen podnikatele, ale celou ekonomiku. Jen státní kasa letos přijde nejméně o 84 miliard korun na daních a odvodech, které by mohly být odvedeny v případě, že by volná místa byla obsazena. V roce 2019 potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun, dodala komora.

"Malé a střední firmy se na příští rok dívají střízlivě, neočekává se žádný mimořádný růst, ale podnikatelé ani nijak nepanikaří. Do značné míry očekávají podobný scénář jako v tomto roce," řekl předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. To podle něj znamená nedostatek pracovníků, podobné tržby a nepatrné zvýšení nákladů. Za asociaci každoročně předkládá prognózu vycházející z průměru nejvýznamnějších tuzemských a klíčových zahraničních institucí. Na rok 2019 mu vychází růst HDP o 3,0 procenta, inflace 2,3 procenta a míra nezaměstnanosti 2,4 procenta.

Silná domácí poptávka je podle Čížka pevně spojená s vysokou mírou zaměstnanosti, které se však na trhu práce projevuje nedostatkem pracovní síly. Z toho plynoucí růst mezd a mzdových nákladů zároveň působí jako brzda krátkodobého vývoje.

Bariéry rychlejšího růstu ukázalo také poslední šetření mezi firmami, které zpracovává svaz spolu s Českou národní bankou. "Daleko silněji než v předchozích čtvrtletích firmy pociťují růst cen energií, materiálů a surovin. Elektřina je za posledního půl roku dražší o více než čtvrtinu. Nafta a benzín stojí o šest procent více. Další zdražování energií očekává 42 procent podniků, přitom ve třetím kvartále 2017 to předpokládalo jen 14 procent z nich," komentoval průzkum Čížek.

Proti výsledkům ve druhém čtvrtletí podniky také více vnímaly, že se jim v důsledku růstu úrokových sazeb zvyšují náklady na úvěry a externí financování. Dvouletý úvěr za posledního půl roku podražil o více než procentní bod, což při půjčených deseti milionech dělá přes sto tisíc korun za rok. Podnikatelé oslovení v šetření předpokládali, že mzdy v příštím roce vzrostou o 4,5 procenta.