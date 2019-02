Investice do nemovitostí v Česku loni klesly skoro o třetinu

Objem investic do nemovitostí v Česku loni meziročně klesl o 30 procent na 2,62 miliardy eur (přibližně 67,2 miliardy korun). Nižší byl také počet transakcí, a to o 27 procent. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Colliers International, podle které pokles souvisí s nedostatkem kvalitních nemovitostí na prodej.

Do nákupu nemovitostí v Česku loni investovaly firmy ze 13 zemí. Největšími investory ale byly české subjekty s 62procentním podílem na objemu investic a se 77 procenty všech transakcí. "Česká republika má zdaleka největší podíl lokálních investorů ze všech zemí středoevropského regionu, což potvrzuje velkou důvěru v trh ze strany místních kupců," uvedl ředitel investičního oddělení Colliers International pro Česko a Slovensko Andy Thompson.

Loňskému meziročnímu poklesu nedokázaly zabránit ani dva velké obchody z posledního čtvrtletí. Jednou byl prodej části průmyslového portfolia společnosti CTP společnosti DEKA za 460 milionů eur (přibližně 11,8 miliardy korun), druhou prodej ostravského obchodního centra Forum Nová Karolina za 209 milionů eur (5,4 miliardy korun).

Neobsazenost českých kancelářských prostor klesla ke konci loňského roku na 5,1 procenta. To je nejnižší hodnota od roku 2005, kdy Colliers International začala trh monitorovat. Rozloha průmyslových a skladových ploch byla na konci roku 7,74 milionu metrů čtverečních.

Pro letošní rok očekává společnost Colliers přibližně stejný nebo i mírně vyšší objem investic. "V současné době jsou v jednání investice v objemu zhruba 1,7 miliardy eur (43,6 miliardy korun)," uvedla firma.

Skupina Colliers International poskytuje poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Působí v 68 zemích světa a zaměstnává více než 14 tisíc lidí