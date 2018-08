Investiční šperky táhnou, nejžádanější jsou za statisíce.

Největší české klenotnictví ALO diamonds zaznamenalo v letošním prvním čtvrtletí meziroční nárůst tržeb o 24 procent. Největší meziroční nárůst prodejů zaznamenaly šperky v hodnotě 200 až 300 tisíc korun, kterých klenotnictví prodalo o 56 procent více než v prvním kvartálu roku 2017. Prodeje meziročně rostly také v oblíbeném segmentu investičních šperků v hodnotě 150 až 200 tisíc, ale i luxusních klenotů za půl až tři čtvrtě milionu korun. Právě investiční záměr patří mezi nejčastější důvody pro pořízení šperků v těchto cenových kategoriích.

Čtvrtinový meziroční nárůst tržeb přičítá klenotnictví ALO diamonds zejména zvyšujícímu se zájmu o atraktivní investice, ale také vyšší kupní síle obyvatel, kteří hledají možnosti dlouhodobého zhodnocení volných financí. "Největší meziroční nárůst aktuálně evidujeme u šperků v hodnotě od 200 do 300 tisíc korun, a to o 56 procent. Nejčastěji se jedná o klenoty s barevnými drahými kameny, jako jsou diamanty, rubíny, safíry či smaragdy. Spolu s nimi totiž šperk jako celek tvoří umělecké dílo, proto jsou právě tyto drahokamy díky postupnému stabilnímu růstu jejich hodnoty pro dlouhodobou investici nejvhodnější," uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel klenotnictví ALO diamonds.

Vyšší hodnota i množství prodaných klenotů

Značný zájem klenotnictví eviduje také o investiční šperky v cenové kategorii od 150 do 200 tisíc korun, jejichž prodeje v letošním prvním čtvrtletí o 40 % překonaly stejné období roku 2017. V celém loňském roce dokonce patřily k nejžádanějším, když z hlediska prodejů o 58 procent přesáhly předchozí rok 2016. "Oblibu šperků této kategorie sledujeme dlouhodobě. Stejně jako začátkem letošního roku, tak i v průběhu celého loňského roku rostly jejich prodeje řádově o desítky procent," říká Alojz Ryšavý, a dodává: "Investice do klenotů jsou stále lákavější, oproti jiným investičním nástrojům totiž nabízejí výrazné dlouhodobé zhodnocení, které třeba u vzácných růžových diamantů během posledních 10 let dosáhlo 180 procent."

Do trojice nejprodávanějších kategorií šperků patří také luxusní klenoty v hodnotě od 500 do 750 tisíc korun. Těch ALO diamonds v letošním prvním čtvrtletí prodalo o 33 procent více než za stejné období v loňském roce. Vedle celkově se zvyšující hodnoty prodaných šperků ale klenotnictví eviduje i nárůst jejich prodaného množství, které bylo v prvním kvartálu meziročně o 16 procent vyšší než v prvních třech měsících roku 2017.