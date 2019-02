Investora získá jen desetina inovativních firem, třetina zaniká

V Česku zaniká množství inovativních firem a jen necelá desetina jich získá investora. V roce 2017 v Česku vzniklo celkem 32 180 společností, ale 35 procent jich předčasně skončilo. V roce 2012 to bylo 23 procent. Vyplývá to z průzkumu centra Impact Hub a údajů Českého statistického úřadu.

Průzkum ukázal, že 63 procent zakladatelů start-upů zakládá firmu samo. Co se týká zdroje financování, téměř 31 procent start-upů využilo pro rozvoj vlastní finance, 11 procent půjčky od rodiny či přátel, stejné procento veřejné dotace. Dalších 11 procent využilo financování ze strany soukromého kapitálu (venture capital), granty získalo osm procent.

Mezi nejčastější oblasti podnikání, ve kterých vznikají nové inovativní firmy, patří vzdělávání, informační technologie, podpora byznysu, vývoj softwaru, konzultační činnost či finance.

ČSOB oznámila, že spustila akcelerační program pro start-upové firmy a projekty Start it. V jeho rámci bude deset start-upů po dobu šesti měsíců využívat zázemí sdíleného centra a od banky dostanou odbornou pomoc na míru jejich potřebám. Firmy se mohou přihlásit do programu do konce února. Program je zdarma.

"Zakladatelé start-upů mnohdy překypují počátečním nadšením a mají skvělé myšlenky. Je ale velmi náročné projekt překlopit do funkčního modelu s životaschopným byznys modelem, který by zajistil dynamický růst firmy v nadcházejících letech," uvedla Zuzana Paulovics z ČSOB.