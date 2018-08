Investuje 37 procent Čechů, nejvíc do fondů, realit a akcií

Do investování se pouští 37 procent Čechů ve věku 25 až 55 let. Nejčastěji investují do podílových fondů, nemovitostí a akcií. Průměrná měsíčně investovaná částka je tři tisíce korun. Častěji investují muži, lidé s vysokoškolským vzděláním a osoby s příjmem od třiceti tisíc do čtyřiceti tisíc Kč, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro Raiffeisenbank mezi 800 respondentů s příjmem nad patnáct tisíc Kč měsíčně.

Pokud Češi investují, pak nejčastěji do podílových fondů, a to 38 procent z nich. Následují investice do nemovitostí (29 procent). Češi investují spíše pravidelně (67 procent), na měsíční bázi (82 procent z pravidelně investujících).

"Investování už dávno není pouze výsadou bohatých," uvedl ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Je však podle něj nutné mít na paměti, že jakákoli investice s sebou vždy nese určitou míru rizika. Proto je dobré investovat ne do jednoho, ale naopak do více instrumentů a riziko tak co nejvíce diverzifikovat, dodal.

Ti co spoří, také investují

Na 47 procent Čechů by výnosy z investic použilo na důchod, dále na bydlení (38 procent) a cestování (35 procent), asi čtvrtina respondentů by tyto peníze věnovala svým vnoučatům. Výnosy z investic by na důchod využili převážně lidé ve věku od 45 do 55 let. Vysokoškolsky vzdělaní lidé by výnosy častěji použili na bydlení.

Zajímavostí je, že 40 procent z těch, kteří si spoří, zároveň také investuje. Mnohdy však mezi tím nevidí rozdíl. "Je zajímavé, že na dotaz jakým způsobem respondenti spoří, jsme obdrželi i odpovědi, že spoří prostřednictvím investic. Investování tedy berou jako způsob, jak si našetřit na horší časy či jak se zajistit do budoucna," upozornil Sladkovský.