Jablonecký výrobce sirupů koupil Vratislavickou kyselku

Jablonecký výrobce sirupů, medicinálních vín a medovin Kitl koupil zdevastovaný areál Vratislavické kyselky. Už deset let se v areálu kyselka nestáčí, navíc před několika lety vyhořel. Škody na budovách i pozemcích jsou tak rozsáhlé, že potrvá mnoho let, než se tento brownfield podaří dát do pořádku, popisuje jednatel společnosti Kitl Jan Vokurka.

Historie Vratislavické kyselky sahá do roku 1862, kdy pramen objevil náhodou Karl Skollaude, když hloubil studnu pro svoji bělírnu látek. Pramen pojmenovaný Rudolf byl o 32 let později uznán jako léčivý a ve Vratislavicích vznikly městské lázně. Zájem o léčebné kúry byl ale malý, a tak se objekty změnily v průmyslovou stáčírnu. Minerální voda se v ní s přestávkami stáčela až do roku 2008. O obnovení provozu se v minulosti pokusilo několik investorů, záměry ale zkrachovaly.

Areál, který leží na břehu řeky Nisy, je v katastrofálním stavu a vyžaduje podle Vokurky kompletní rekonstrukci. "Velice rádi bychom Vratislavické kyselce vrátili její původní kouzlo," řekl. Kromě let, kdy byl areál nevyužívaný, se na jeho stavu podepsal i požár v roce 2011. "Typická hlavní budova s věžičkou, kterou má většina lidí s Vratislavickou kyselkou spojenou, dopadla nejhůř. Propadlé stropy i vyvalené zdi už navíc zarůstají křovím," popsal současný stav objektů Vokurka.

Obnova areálu si vyžádá nemalé investice, než do něj ale budou moci nastoupit dělníci, je třeba ho důkladně vyčistit. "S úklidem jsme už začali. Prázdné či rozbité lahve a odpadky jsou téměř všude. Prakticky tam není místo, kam by se dalo bez obav šlápnout," řekl Vokurka. Jen vyklizení a vyčištění téměř dvouhektarového areálu potrvá podle něj do příštího roku. "A pak teprve můžeme začít s plánováním obnovy," dodal.

Jablonecká firma Kitl je ryze česku společností. Vyrábí od roku 2007, kdy uvedla na trh svůj první likér Kitl Šláftruňk, což je medicinální víno na spaní. Vyrábí se ze sedmi bylinek a hroznového moštu. "Když jsme to uvedli na trh, mělo to ohromný úspěch," poznamenal Vokurka, který pochází z rodu lékařů a lékárníků. Sortiment i produkce firmy každoročně roste. Podnik dnes zaměstnává 45 lidí včetně brigádníků. Na trh loni dodal sirupy, vína a medoviny za 43 milionů korun, což představuje meziroční nárůst tržeb téměř o polovinu. K nejoblíbenějším produktům patří tradiční malinový sirup, letošní novinkou je sirup z černého rybízu.