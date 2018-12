Kombinované zdroje výroby energií dostanou vyšší podporu

Zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) dostanou příští rok na základě nového cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) asi o 900 milionů korun vyšší podporu než úřad plánoval v cenovém rozhodnutí z konce září. Důvodem je mimo jiné růst cen primárních paliv. Sdělil to Michal Kačírek z tiskového oddělení úřadu. Plánovaná podpora zdrojů KVET, tzv. kogenerací, by podle něj v roce 2019 měla nově činit zhruba 2,1 miliardy korun.

"Obáváme se, že bez systémové podpory by byla současná tendence růstu nákladů pro kogenerační výrobny likvidační. Pocítili by to samozřejmě spotřebitelé tepla, kterým by vzrostly ceny," uvedl radní ERÚ Vladimír Vlk. Úřad podle něj musí využít nástroje, které má k dispozici, aby destabilizaci trhu předešel. "Do budoucna uvažujeme i o tom, že by systémy kombinované výroby tepla a elektřiny mohly být podporovány z výnosů z aukcí a z emisních povolenek," dodal Vlk.

Regulační úřad uvedl, že 1,7 milionu tuzemských domácnosti je napojeno na soustavy zásobování teplem. Významnou roli přitom hrají právě teplárny, které využívají kombinované výroby elektřiny a tepla. ERÚ tvrdí, že se započtením inflace se nová výše podpory dostává na úroveň roku 2013.

"Výsledky našich dopadových analýz nás vedly k zahájení veřejného konzultačního procesu pro stanovení udržitelné podpory kogenerace pro rok 2019. Díky této podpoře by mělo být možné udržet ve většině tepláren vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vyhnout se tak zásadním dopadům do cen tepla, které by její ukončení vyvolalo," dodal další radní ERÚ Jan Pokorný.

Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie, mezi které KVET patří, vyplácí od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních čtyřech letech. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 300 miliard korun. Stát v posledních letech každoročně přispívá z veřejných peněz dotací 26,2 miliardy korun, zbytek zaplatí převážně spotřebitelé ve fakturách za elektřinu.

Členy rady ERÚ jmenuje a odvolává vláda na návrh ministerstva průmyslu a obchodu, plně obsazená má pět členů. Média v posledních měsících uváděla, že v radě panuje napětí mezi dvěma tábory radních. To vyústilo v rezignaci předsedy rady Vratislava Košťála, který odstoupil ke konci letošního listopadu. Důvodem podle něj byly právě spory v radě. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve středu uvedlo, že vyhlásilo výběrové řízení na obsazení uvolněného místa. Zájemci se mohou hlásit do konce ledna.