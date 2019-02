Lepší životní prostředí. Tesco odstraní z obalů nerecyklovatelné plasty

Tesco v České republice oznámilo záměr snížit dopad obalů na životní prostředí. Maloobchodní prodejce chce zajistit, aby všechny obaly výrobků jeho značky byly zcela recyklovatelné a zároveň, aby ve svém provozu vytvářel méně odpadu z obalů. Tesco chce být v čele trendu udržitelného balení výrobků a pomoci vybudovat tzv. "uzavřenou smyčku."

Nový plán společnosti Tesco ve střední Evropě představil Matt Simister, generální ředitel Tesco pro střední Evropu, na Retail Summitu v Praze.

"V Tesco usilujeme o to, aby kvalitní, zdravé, udržitelné a cenově dostupné potraviny byly dostupné všem. Jsme opravdu hrdí na práci, kterou jsme vykonali ve střední Evropě v oblasti boje proti plýtvání potravinami, kdy jsme snížili náš celkový potravinový odpad o 30 procent v roce 2017/18. Celkově jsme darovali 10 639 tun potravin potravinovým bankám a místním charitativním organizacím.

Nyní rozšiřujeme naše ambice o obalový odpad. Do roku 2020 snížíme ve spolupráci s našimi dodavateli množství obalových materiálů, které se obtížně recyklují, a zároveň změníme jejich design. Bude to pozitivní krok na cestě k tomu, aby do roku 2025 byly obaly vlastní značky plně recyklovatelné nebo znovu použitelné. Navíc náš konečný cíl je nulový odpad z našich provozů, který by jinak mířil na skládky.

Budeme spolupracovat s dalšími zainteresovanými organizacemi, abychom zvýšili množství plastového odpadu určeného k recyklaci. V ideálním případě bychom rádi měli náš provoz v systému s tzv. uzavřenou smyčkou. "

"Právě pojem recyklovatelnost se stává klíčovým bodem pro nastavení uzavřeného cyklu materiálů. Vítáme, že při nastavování podobně ambiciózních cílů společnosti zakládají expertní pracovní skupiny, protože jedině spolupráce od výrobců až po zpracovatele určí, jestli obal skutečně zapadá do konceptu cirkulární ekonomiky, tedy uzavřeného systému, ve kterém odpady neztrácejí materiálovou ani ekonomickou hodnotu," říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.