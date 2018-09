Létání mezi Českem a Čínou prudce roste, Praha chce další spojení.

Létání mezi Českem a Čínou prudce roste. Zatímco v roce 2015 cestovalo v obou směrech dohromady přes 12 tisíc pasažérů, loni už to bylo téměř 180 tisíc lidí. Dosud má letiště přímé spojení do čtyř čínských měst, v budoucnu by mohl přibýt Hongkong. Prudký růst cestujících je způsoben především přílivem čínských turistů do Česka. Ostatní tuzemská letiště přímé spojení s Čínou nemají.

Rostoucí zájem potvrzují i letošní statistiky. Za sedm měsíců pražské letiště odbavilo na "čínských" linkách více než 108 tisíc cestujících, což je meziročně o šest procent více. Celkem na těchto spojích cestovalo od zavedení přímého spojení před třemi lety přes 400 tisíc pasažérů.

Podle mluvčího letiště Praha Romana Pacvoně však létání mezi Prahou a Čínou stále ani zdaleka nevyužilo celý svůj potenciál. Dalších 100 tisíc lidí z Číny totiž loni cestovalo do Prahy s přestupem. Letiště proto chce své spojení s Čínou dále posilovat, prioritou je aktuálně Hongkong.

Prvním pravidelným spojem mezi Prahou a Čínou byla od září 2015 linka společnosti Hainan Airlines do Pekingu. O rok později přibyly do letového řádu také linka China Eastern Airlines do Šanghaje, která na některých spojích počítá s mezipřistáním v Si-anu, a dále linka do Čcheng-tu od Sichuan Airlines. Celkem jde o devět letů v obou směrech týdně.

Ještě více cestujících v rámci regionu létá mezi Prahou a jihokorejským Soulem. Loni na této trase cestovalo více než 200 tisíc lidí, meziročně asi o 6,5 procenta více. Přímé linky na trase provozují České aerolinie a Korean Air. Korejský dopravce navíc na své lince od 29. října nasadí obří Boeing 787 Dreamliner.

Pražské letiště chce v tomto regionu svůj provoz dále rozšiřovat. Vedle Hongkongu proto usiluje o pravidelné spojení do Dillí, Bangkoku či Hanoje.

Letiště Praha odbavilo v prvním pololetí více než 7,43 milionu cestujících, meziročně o deset procent více. Letiště tak zatím naplňuje prognózy z počátku roku, podle kterých by za celý rok mělo odbavit rekordních 17 milionů cestujících.