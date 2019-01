Linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy končí. Poletí naposledy

České aerolinie (ČSA) v pátek naposledy vypraví své pravidelné linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Důvodem zrušení je podle dopravce nedostatek vhodných letadel pro tyto lety. Pokračovat tak bude pouze přímá linka Praha-Košice.

ČSA dosud na linkách využívaly tři pronajaté letouny ATR 42, kterých se však dopravce rozhodl zbavit a po skončení pronájmu je vrátí jejich majitelům. Větší stroje, které má dopravce ve své flotile, na linky nasazovat nechce. "Nasazovat na obě linky proudová letadla s větší kapacitou z flotily koncernu nedává totiž z ekonomického hlediska smysl. Ani jedna z linek nemá pro toto využití obchodní potenciál ani předpoklad dalšího růstu poptávky," uvedl mluvčí společnosti Daniel Šabík.

ČSA se podle něj budou zaměřovat na linky, které bude možné provozovat jednotnou flotilou letadel. Dopravce bude v příštích letech využívat letadla Boeing 737-800 patřící mateřské společnosti Smartwings.

Na lince do Ostravy dosud ČSA nabízely až čtyři lety týdně, o jednu frekvenci týdně méně pak měla linka do Bratislavy.Spoje po příletu do Bratislavy pokračovaly do Košic a zpět.

Spoje z Prahy do Bratislavy byly první pravidelnou linkou v historii ČSA, kterou uvedly do provozu po svém vzniku v roce 1923.