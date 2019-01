Loni bylo vyhlášeno 649 bankrotů firem, nejméně za 11 let

V roce 2018 bylo v Česku vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, což bylo nejméně za posledních 11 let, tedy za dobu účinnosti nynějšího insolvenčního zákona. Rovněž bylo vyhlášeno 5418 bankrotů podnikatelů, nejméně za posledních šest let. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"Počet bankrotů podnikatelských subjektů v posledních letech dlouhodobě výrazně klesá. Za pouhé čtyři roky se počet bankrotů obchodních společností snížil téměř o polovinu a počet bankrotů o téměř třetinu. Za jejich poklesem nadále stojí příznivá makroekonomická situace. Vedle přetrvávající vysoké zahraniční poptávky se díky déletrvající nízké nezaměstnanosti a rostoucím reálným mzdám zvyšuje také domácí poptávka a tím ochota spotřebitelů k vyšším útratám," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Počet bankrotů firem klesl v roce 2018 proti roku 2017 o 120, tedy o 16 procent. Snížil se rovněž počet návrhů na bankrot obchodních společností, a to o 288 (21 procent). Počet bankrotů podnikatelů se meziročně snížil o 926 (o 15 procent). Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů meziročně klesl o 1357, tedy o 19 procent.

Počet oddlužení fyzických osob podnikatelů, které je stejné jako osobní bankrot, klesl meziročně o 738 na 5211 oddlužení. Počet bankrotů podnikatelů bez započtení oddlužení klesl meziročně o 188 na 207, tedy o 48 procent.

V prosinci 2018 bylo vyhlášeno 41 bankrotů obchodních společností, o 16 méně než v předchozím měsíci. Zároveň bylo podáno 84 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 17 méně než v listopadu. Bylo vyhlášeno 329 bankrotů podnikatelů, o 157 méně než v předchozím měsíci a zároveň nejméně od dubna roku 2013. V prosinci bylo zároveň podáno 391 návrhů na bankrot podnikatelů, o 114 méně než v listopadu.

V roce 2018 bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (249), dále v Jihomoravském kraji (82) a v Moravskoslezském kraji (64). Naopak nejméně firemních bankrotů bylo vyhlášeno v kraji Vysočina (devět), v Karlovarském a v Libereckém kraji (shodně 15 bankrotů).

Nejvíce bankrotů firem bylo vyhlášeno v obchodu (174), dále v průmyslu (115) a ve stavebnictví (83). Nejméně naopak v zemědělství a dobývání (20), ubytování a stravování a též v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (po 36).

Počet bankrotů podnikatelů se v roce 2018 snížil ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde vzrostl o pět procent. Nejrychleji se jejich počet snížil v kraji Vysočina, a to o 25 procent. Následoval Liberecký kraj (pokles o 24 procent) a Jihočeský kraj s poklesem o 21 procent.