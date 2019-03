Měšťanský pivovar v Kutné Hoře chce zvýšit výrobu a exportovat

Nedávno obnovený Měšťanský pivovar v Kutné Hoře loni uvařil 7500 hektolitrů piva a chystá se zvýšit výrobu. Hlavní prodejní místa má ve městě, v letošním a příštím roce se chce zaměřit i na jeho širší okolí. Kromě toho se připravuje také na export, například do Číny, řekl ředitel pivovaru Miloš Hrabák.

V areálu, který v minulosti opustila skupina Heineken, byla obnovena výroba předloni v únoru, první sudové pivo se do hospod dostalo 7. dubna 2017. V prvním roce pivovar uvařil pět tisíc až šest tisíc hektolitrů. Vzhledem k tomu, že nebyl v provozu po celý rok, není meziroční srovnání možné. "Když se na to ale podíváme po jednotlivých měsících, tak máme nárůst deset až patnáct procent," uvedl Hrabák.

Pivovar má podle něj dostatečnou kapacitu na další zvyšování výroby. Zaměstnává do dvaceti lidí, ve vlastní výrobě jich pracuje zhruba deset a další mají na starosti obchod, sklady, logistiku a rozvozy piva. Přes léto vypomáhají brigádníci. "Se stávajícím zaměstnaneckým stavem jsme schopni zvládnout ještě padesátiprocentní nárůst," řekl Hrabák.

V nadcházejících dvou sezonách by pivovar rád rozšířil prodeje do Čáslavi, Kolína a dalších měst a chystá se i vyvážet. Podle ředitele může garantovat trvanlivost piva až jeden rok. Už nyní se dá kutnohorské pivo koupit na Slovensku a v přípravě je i vývoz do Německa či Rakouska. Standardní odběratelský kanál ale zatím vybudován nebyl.

"První rok jsme si nebyli jisti trvanlivostí. Zatím jsme posílali vzorky, to znamená několik palet, do Číny, kde máme připravený kontrakt. Tam ale samozřejmě všechno déle trvá," uvedl Hrabák.

Pivovarský areál koupila v roce 2015 od města kroměřížská společnost SMART estate za 16,4 milionu korun. V Kutné Hoře se v minulosti vařilo kolem 200 tisíc hektolitrů piva, postupně se však výroba utlumovala. Heineken v areálu v roce 2009 s vařením piva skončil a provoz přesunul do Velkého Března. Další rok už byl kutnohorský pivovar i bez technologie, která byla demontována a odvezena.

Investor musel mimo jiné znovu vybudovat kanalizaci, která byla zasypaná, a problémy mu způsobila i zřícená sklepní klenba, jež způsobila propad podlahy v lahvárně. Současná investice umožňuje vlastníkovi roční výstav 35 tisíc hektolitrů, lahvárenská linka, kotelna a další zařízení jsou dimenzovány na kapacitu 50 tisíc až 80 tisíc hektolitrů.