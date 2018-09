Ministerstvo: EET by mohla do rozpočtů přinést až 14,6 miliardy

V případě spuštění třetí a čtvrté vlny by měla elektronická evidence tržeb do veřejných rozpočtů přinést příští rok 14,6 miliardy korun a v roce 2020 17,5 miliardy korun. Pokud by další vlny spuštěny nebyly, roční přínos EET by měl být 13,6 miliardy korun. Vyplývá to z odhadů, které poskytlo ministerstvo financí. Letos by EET měla do rozpočtů přinést 11,7 miliardy korun. Od svého spuštění v prosinci 2016 aktuálně přinesla EET navíc do veřejných rozpočtů zhruba deset miliard korun.

Původní odhady MF z prosince 2016, kdy byla EET spuštěna, počítaly letos s přínosem 12,3 miliardy korun a v roce 2020 s 18 miliardami korun. Odhady ale obsahovaly již výnosy ze třetí a čtvrté vlny EET, která měla již touto dobou fungovat. Start dalších fází EET ale odsunulo loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Třetí vlna EET by se měla týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Čtvrté vlně by pak měli podléhat vybraní řemeslníci.

O novele zákona, která obsahuje vedle spuštění dalších fází EET i například možnost pro drobné podnikatele evidovat tržby bez připojení k internetu, v současnosti jedná Poslanecká sněmovna. Středeční úvodní projednávání normy přitom nedokončila. Jednání provázela kritika především pravicové opozice na adresu novely i celého projektu EET a kritici se přeli s poslanci vládního hnutí ANO o tom, zda je evidence tržeb prospěšná.

V souvislosti se změnami EET ministerstvo navrhlo i v novele zákona o DPH přesunout některé služby z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. Jde například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Již při startu EET přitom byla snížena DPH u jídel v restauraci z 21 na 15 procent.

"Snížení DPH z roku 2016 znamená roční výpadek DPH zhruba 0,8 miliardy korun. Další navrhované snížení DPH přinese v roce 2019 výpadek zhruba 1,4 miliardy korun, v dalších letech zhruba 3,3 miliardy korun. Celkem tedy snižujeme DPH v souvislosti s EET ročně o 4,1 miliardy korun," uvedlo MF.

Za dobu existence EET bylo zaevidováno dosud 7,1 miliardy tržeb. K evidenci je přihlášeno 174 tisíc uživatelů.