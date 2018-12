Ministerstvo podporuje zvýšení limitu pro výdajové paušály podnikatelů

Od příštího roku by se mohl zvýšit limit pro využití výdajových paušálů u podnikatelů z nynějšího jednoho milionu korun na dva miliony korun. Ministerstvo financí oznámilo, že tento návrh podporuje. Podnikatelům by díky tomu mělo podle ministerstva zůstat ročně o 1,5 miliardy korun navíc. S pozměňovacím návrhem, který limity zvyšuje, přišli ve Sněmovně poslanci ODS spolu s poslancem vládního hnutí ANO Janem Volným. Vložit ho chtějí do projednávaného vládního daňového balíčku. Volný již dříve řekl, že návrh má podporu ANO.

Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Ze svých příjmů odečtou jako výdaj částku stanovenou příslušným paušálem. Odečíst ho můžou jen do výše stanovené zákonem. Paušály se tak nyní dají využít jen u příjmů do milionu korun, když snížení hranice ze dvou milionů schválila Sněmovna v minulém volebním období za koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podle předloženého pozměňovacího návrhu by se měly dát využít opět u příjmů až do dvou milionů korun, a to již za příští rok.

"Vzhledem k tomu, že při příjmu nad jeden milion korun se ve většině případů podnikatel automaticky stává plátcem DPH a musí vést přehled všech svých výdajů i tak, hlavní benefit opatření nespatřujeme v úbytku administrativy, ale ve snížení daňového zatížení malých podnikatelů," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Výpadek příjmů státního rozpočtu má podle ministryně vyrovnat náběh zbývající fáze elektronické evidence tržeb.

Návrh podporuje také Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR. "Z pohledu osob samostatně výdělečně činných to lze označit za nejlepší legislativní počin roku. Výdajové paušály jsou jedním z nejlepších benefitů, které kdy mikropodnikatelé využívali a které skutečně významně snižují administrativní zatížení," uvedl předseda představenstva asociace Karel Havlíček.

Sněmovna letos v září neschválila samostatnou novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců ODS, která obsahovala zvýšení limitu. Poslanci sice nepodpořili přímo návrh na zamítnutí, ale nenašlo se ani dost hlasů pro schválení.