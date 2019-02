Ministryně chce pro obchodníky maximálně pět kontrol ročně

Obchodník by měl mít maximálně pět kontrol ze strany státních dozorových orgánů za rok. Na konferenci Retail Summit to uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Ministerstvo již zpracovalo analýzu kontrol podnikatelů ze strany státu. Nováková také řekla, že bude bojovat za to, aby byl zrušen zákon o regulaci prodejní doby.

"Začínáme jednání s jednotlivými ministerstvy, abychom dosáhli toho cíle, že obchodník bude mít maximálně pět kontrol za rok, a že mu nebudou chodit kontroly tak, že by jich měl v jeden den třeba pět," uvedla Nováková. Jednání s jednotlivými resorty jsou podle ní komplikovaná, zejména s ministerstvem zemědělství.

Nováková také chce zrušit omezení otvírací doby velkých řetězců o některých státních svátcích. "Já budu osobně bojovat za to, aby v rámci liberalizace (tržního prostředí) byl zrušen zákon regulace prodejní doby v maloobchodu. Ten zákon je přežitý," uvedla ministryně.

Podle zákona musí obchody zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12.00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích či nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zrušit zákon chce u Ústavního soudu skupina senátorů.

Ministryně také odmítla krok slovenské vlády, která na konci roku zavedla sektorovou daň v maloobchodu. Slovenský parlament na konci roku potvrdil zavedení zvláštní daně na velké obchodní řetězce, které prodávají i potraviny. Řetězce jsou zatíženy odvodem 2,5 procenta z obratu sníženého o obrat některých prodejen.