Ministryně financí zatím nepočítá s vyšším rozpočtovým schodkem

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zatím nepočítá s tím, že by musela upravovat rozpočet pro letošní rok, ačkoli se v únoru dostal do schodku 19,9 miliardy korun. Podle ní je na případné úpravy zatím brzy. O navýšení schodku pro rok 2020 je ministryně ochotna diskutovat pouze v případě vyšších investic z národních zdrojů. Schillerová to řekla v diskusním pořadu České televize.

Státní rozpočet se ke konci února dostal téměř do dvacetimiliardového schodku po lednovém přebytku 8,8 miliardy korun. Loni v únoru vykázal rozpočet přebytek 25,8 miliardy korun. Čísla v pátek zveřejnilo ministerstvo financí.

Podle Schillerové se ve zhoršených údajích projevil propad v dani z přidané hodnoty a ve spotřební dani. Oproti loňsku podle ní například pokleslo množství zadržených nadměrných odpočtů daně a projevily se některé jednorázové vlivy.

Úvahy o případném zvýšení schodku letošního rozpočtu nad schválených 40 miliard korun jsou podle Schillerové předčasné. "Je velmi brzo. Budu to sledovat a zatím to neočekávám," řekla ministryně.

Pro rok 2020 chce Schillerová udržet schodek rozpočtu na 40 miliardách. "Pro mne je nepřekročitelný," uvedla. Připustila ale, že za určitých podmínek by mohl být vyšší. "Pokud bychom se měli bavit o vyšším schodku - a budeme o tom debatovat - tak já jsme ochotna se o něm bavit maximálně, pokud by byl podložen investicemi z národních zdrojů," zdůraznila Schillerová. Dodala, že zvýšení schodku pro příští rok by vnímala jako velký problém.

Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun. Pro letošní rok je rozpočet schválený se schodkem 40 miliard korun.

Celkové výdaje rozpočtu ke konci letošního února stouply meziročně o 33,9 miliardy na 237,3 miliardy korun. Celkové příjmy naopak meziročně klesly o 11,8 miliardy korun na 217,4 miliardy korun. Rozpočet očištěný o peníze z EU by tak ke konci února skončil podle ministerstva se schodkem 22,4 miliardy korun. Ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval schodek 0,3 miliardy korun.