Nováková: Vláda preferuje, aby nový jaderný zdroj stavěl ČEZ

Nový jaderný zdroj v ČR by měla stavět společnost ČEZ s nějakou formou garance státu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). To je varianta financování, kterou preferuje vláda, dodala.

"To je varianta, na které určitě budeme pracovat. To jakou formou bude řešena vazba na minoritní akcionáře, bych teď nechtěla předjímat," uvedla Nováková. Zopakovala, že je nereálné, aby byl tendr na výstavbu vypsán ještě letos.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí právě nejasnosti o financování. Nováková toto pondělí před jednáním vlády řekla, že o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku by mělo být jasno do dubna letošního roku.

"Tendr bude tehdy, až bude jasno o investičním modelu a i o tom, jakou formou budeme investovat a budeme to mít vyjednáno v Bruselu. Dá se předpokládat, že s velkou pravděpodobností tam bude nějaká veřejná podpora, tu budeme muset v Bruselu vydiskutovat," zopakovala Nováková. "Tento rok je před námi tenhle úkol," dodala.

Ministryně během loňského roku hovořila o tom, že o modelu stavby nového bloku by se mělo rozhodnout do konce roku 2018. Loni na podzim ona i premiér Andrej Babiš (ANO) připustili, že vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového jaderného zdroje odložit a prodloužit životnost Jaderné elektrárny Dukovany. Babiš následně zprávu o prodloužení provozu elektrárny a odkladu stavby označil za nesmysl vytržený z kontextu. Stavbu nového bloku Dukovan by podle něj měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, uvedl premiér již dříve.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Její první blok je v provozu od roku 1985.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.