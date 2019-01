O garanci ceny energií na několik let dopředu je velký zájem

Většina dodavatelů energií zaznamenává v posledních měsících zvýšený zájem o produkty, v nichž má zákazník garantovanou cenu na několik dalších let. Vyplývá to z jejich vyjádření. Důvodem je podle nich růst cen velkoobchodních cen elektřiny a plynu, na který většina prodejců zareagovala zvýšením cen nezafixovaných produktů.

"Zvýšenou poptávku po fixaci registrujeme poslední rok, kdy se v médiích začaly množit zprávy o nárůstu cen energií na burzách. V posledních měsících se zájem ještě zvýšil," uvedl mluvčí innogy Martin Chalupský. V listopadu a prosinci 2018 bylo podle něj z nových smluv na dodávku elektřiny od firmy 92 procent uzavřeno na fixované produkty. Obdobný trend pozorujeme i u plynu, dodal.

Zákazníkům, kteří odebírají energie na základě takzvaných základních ceníků firma podle něj přechod na fixované produkty doporučuje. "Celkově se u innogy proti růstu cen už zajistila více než polovina odběratelů zemního plynu, u elektřiny dlouhodobě využívá fixované produkty naprostá většina zákazníků," dodal.

"Klientům jsme už v průběhu loňského roku doporučovali, aby si cenu energie zafixovali. Mnoho z nich na to reagovalo, což dokládá i fakt, že jen od začátku loňského roku do listopadu přešlo více než 105 tisíc klientů na tarify s fixovanými cenami elektřiny na dva či tři roky," potvrdila mluvčí E.ON Martina Slavíková. Firma celkově dodává v ČR elektřinu asi 1,03 milionu zákazníků.

Podle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka poskytují fixace obchodníkovi možnost dobře plánovat. "Když si zákazník cenu zafixuje, může mu ji obchodník rovnou nakoupit dopředu. I v případě, že se ceny komodity poté na burze zvýší, zákazník má svou elektřinu už pořízenou za předchozí nižší cenu," uvedl. U elektřiny má podle něj u ČEZ zafixované ceny zhruba 40 procent zákazníků, během loňského roku podíl o několik procentních bodů vzrostl.

Zvýšený zájem o fixaci naopak v posledních měsících nezaznamenala Pražská energetika. "Důvodem je mimo jiné to, že určitá část zákazníků preferuje smlouvy bez fixace. Jde například o lidi žijící v nájemních bytech, kteří nemohou zaručit, že nebudou měnit bydlení v nějakém krátkém horizontu a nechtějí se tedy vázat," uvedl její mluvčí Petr Holubec.

O něco více se po možnosti fixovat cenu ptají zákazníci Centropolu. Mluvčí firmy Aleš Pospíšil řekl, že firma jim však fixaci nedoporučuje. "Zdá se, že ceny elektřiny a plynu by už neměly růst takovým tempem jako dosud a navíc jsme pravděpodobně blízko vrcholu ekonomického cyklu. V tom případě by se zákazníci zbytečně upsali platit poměrně vysoké ceny na několik let dopředu, i když cena elektřiny začne klesat," uvedl.

Nemyslíme si, že fixace je všelék, potvrdila mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná. "Nezachrání ani zákazníka, ani dodavatele. A to z toho důvodu, že ani zákazník, ani dodavatel nedokážou s určitostí a garancí určit, kam se ceny energií budou vyvíjet," uvedla. "Trochu to evokuje situaci, kdy v dobách socialistické ekonomiky po oznámení plánovaného zdražení benzinu a nafty lidé stáli nekonečné fronty u pump a tankovali palivo do kanystrů a doma přečerpávali do sudů. Nakonec jim palivo mnohdy zvodnatělo a zvýšení cen se vyhnuli pouze na chvilku. Tehdy bylo ale zřejmé, že je zdražení trvalé. V tržní ekonomice však toto neplatí," dodala.