Obchody zaznamenaly menší tržby, analytici hledali důvody

Tržby v maloobchodě bez prodejů aut v červnu zmírnily meziroční růst na dvě procenta z květnových pěti procent. Rostly tržby za nepotravinářské zboží a pohonné hmoty. V meziměsíčním srovnání tržby obchodníků reálně stagnovaly. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad.

Zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst prodeje zboží internetových obchodů a zásilkových služeb, který stoupl o 15,9 procenta. Vyšší tržby zaznamenaly také prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením, ty stouply o 10,2 procenta.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly proti předchozímu měsíci o 2,3 procenta, meziročně o 3,5 procenta.

Za celé 2. čtvrtletí se tržby obchodů, kromě prodejů aut, meziročně zvýšily o 4,2 procenta. Druhé čtvrtletí ale mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více.

Proč tomu tak bylo?

Na vině omezené chuti spotřebitelů utrácet v červnu mohou být vyšší inflace, méně pracovních dnů v tomto měsíci, vedra, ale i rostoucí ceny bydlení. Výsledky tržeb obchodů byly podle analytiků zklamáním, v dalších měsících ale nízká nezaměstnanost a rychlý růst mezd budou hnát tržby obchodníků vzhůru.

Podle hlavního ekonoma UniCredit bank Pavla Sobíška za omezenou chutí domácností utrácet za zboží nestál výpadek příjmů. Šlo spíš o kumulovaný vliv několika faktorů, které by jednotlivě nebyly významné. Červen měl meziročně o jeden pracovní den méně.

"Určitý zářez do peněženek spotřebitelů způsobilo zdražení pohonných hmot. A zejména to, že brzký nástup letního počasí asi posunul nákup sezónního zboží do května. Nabízí se ale také otázka, zda rostoucí ceny bydlení nezačínají omezovat schopnost domácností zvyšovat svou útratu za zboží," uvedl Sobíšek.

Červnová data o vývoji maloobchodních tržeb jsou podle hlavního ekonoma Generali Investments Radomíra Jáče zklamáním, meziroční růst sice pokračuje, ale byl slabší, než se čekalo. "Viníkem jsou v tomto ohledu prodeje potravin, neboť tržby v této položce vykázaly v červnu mírný meziroční pokles," uvedl Jáč.

"Zpomalení růstu tržeb plyne z vyšší srovnávací základny z minulého roku. Letošní červen také měl o jeden pracovní den méně než ten loňský. Pomalejší růst tržeb může také souviset s oslabující chutí spotřebitelů utrácet. Spotřebitelská důvěra po květnovém rekordu již dva měsíce klesá. Na jasnou identifikaci oslabujícího trendu je ale stále brzy," dodal analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

V červenci obchodníci spustili sezónní výprodeje a tak je podle Červenky pravděpodobné, že růst tržeb přes léto mírně zrychlí. Navíc extrémně nízká nezaměstnanost a prudký růst reálných mezd budou hnát tržby obchodníků výše. Podzimní měsíce by tak mohly dohnat letní propady. Za celý letošní rok budou tržby podle odhadu analytiků Raiffeisenbank růst tempem až 6,2 procenta.