Obrovský úspěch mělo vánoční pivo, pochvaluje si vedení Dudáka

Strakonický pivovar Dudák měl v roce 2018 největší meziroční nárůst v množství prodaného piva od roku 2006. Uvařil 57 055 hektolitrů piva, výstav meziročně stoupl o 5,2 procenta. Po letech vyvezl Dudák i víc piva do zahraničí. Řekl to mediální zástupce pivovaru Pavel Pechoušek.

K výsledkům výrazně pomohl větší zájem o strakonické pivo na Moravě, vyšší prodej lahvového piva v supermarketech, úspěch osmi značkových restaurací Dudákoven a zvýšený export. V jediném českém pivovaru, který vlastní město, uvařili o 2835 hektolitrů piva více než v roce 2017. Pivovar má veškerá piva v nepasterované podobě.

"Pomohlo nám výjimečně hezké počasí, stejně jako ostatním pivovarům. Nárůst však pokračoval i po zbylé měsíce roku, a to nás velice těší. Obrovský úspěch mělo vánoční pivo, kdybychom ho uvařili dvakrát tolik, určitě by se prodalo," řekl ředitel pivovaru Dušan Krankus, který byl až do konce loňského roku i sládkem. Od ledna ho ve funkci vystřídal jeho zástupce, dříve podsládek Vlastimil Matej, jenž chce pokračovat v tradici aspoň tří speciálů ročně. V pivovaru pracuje Matej od roku 2008.

Po letech se zvedlo i množství exportovaného piva. Dudák, kde pracuje asi 60 lidí, začal vozit pivo na Ukrajinu, do Portugalska i Itálie. Na konci roku vyvezl po ročním jednání první várku piva do Ruska.

Meziročně o 20 procent více piva prodal Dudák na Moravě, zejména v jižní části, kde má nového obchodního partnera. Strakonické pivo se také častěji objevuje v supermarketech. "Na tomto nárůstu se nejvíce podílela síť Penny Market, kde se prodej více jak zdvojnásobil. Celkový nárůst činil více než 130 procent," uvedl obchodní ředitel pivovaru Martin Man.

Pivovar Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice skončil v roce 2017 ve ztrátě po zdanění 937 tisíc korun. Obrat v roce 2017 meziročně klesl o necelá tři procenta na 86,9 milionu Kč. Výstav v roce 2017 byl 54 220 hektolitrů.

Počátky strakonického piva se datují do roku 1308, várečné právo získali obyvatelé 8. prosince 1367 listinou Bavora IV. V roce 2004 město koupilo pivovar od státu za 69,2 milionu korun. Radnice splácí úvěr. Zbývá splatit 21,5 milionů Kč, ročně město splácí 3,3 milionu Kč.