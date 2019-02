Odkud se z okolí Prahy nejvíce vyplatí dojíždět do práce?

Dojíždění za prací do centra Prahy veřejnou dopravou se s ohledem na ceny bytů nejvíce vyplatí ze Slaného, Kralup nad Vltavou či Kolína. Nejméně výhodné je v tomto ohledu dojíždění z Poděbrad. Zjistil to internetový srovnávač valuo.cz, který porovnával ceny bytů ve městech s více než 10 tisíci obyvateli a dojezdovým časem do metropole do jedné hodiny. Letos takových měst našel 12, loni jich bylo o tři více.

Podle analýzy dat lidem minuta cesty do centra Prahy ze Slaného ušetří s ohledem na vysoký rozdíl v cenách bytů 103 333 korun, cesta přitom trvá 39 minut. V případě Kralup vzdálených od Prahy rovněž 39 minut jízdy jde o 88 718 korun a v případě Kolína o 87 447 korun. Jako nejméně výhodné vyšly Poděbrady, odkud na minutu jízdy připadá úspora 55 tisíc korun. Poděbrady jsou jedním ze tří měst, která se v dojezdové době již nevejdou do 60 minut.

Při výpočtu srovnávač vycházel z průměrné ceny za byt o rozloze 80 metrů čtverečních v osobním vlastnictví a po kompletní rekonstrukci. V Praze zahrnul jen byty v městských částech Praha 3 až Praha 10, ne přímo v centru. Průměrná cena činila 6,67 milionu. "Ve větších městech v okolí Prahy ušetříte za byt s 80 m2 i více než čtyři miliony korun, přesto se zvládnete dostat do samého centra hlavního města do 60 minut. Každá hodina dojíždění může ušetřit přes tisíc korun po dobu následujících 30 let," uvedl srovnávač v tiskové zprávě.

Pokud lidé nepracují přímo na Václavském náměstí v Praze, ale třeba poblíž Nádraží Holešovice, výpočty to změní. V případě cesty z Kralup nad Vltavou je cesta kratší, trvá jen 24 minut, a minuta jízdy vlakem tudíž představuje vzhledem k holešovickým cenám úsporu 109 583 korun. Každá hodina ve vlaku z Kralup pak ušetří 548 korun i v případě cesty tam i zpět, 200krát za rok po dobu 30 let.

V posledním roce rostly ceny bytů v Praze podle srovnávače rychleji než v okolí metropole. Růst cen bytů v Praze loni činil 23 procent. Více podražily nemovitosti v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, a to o 25,41 procenta. O více než pětinu vzrostly ceny v Kladně, Kolíně a Roudnici nad Labem. Jediným městem s poklesem cen byla Kutná Hora.

Středočeský kraj je dlouhodobě nejlidnatějším krajem České republiky. Podle dostupných dat Českého statistického úřadu ke konci loňského září žilo v kraji 1,365 milionu lidí, o osm let dříve jich bylo o 100 tisíc méně. Podle analýzy, kterou si předloni nechalo zpracovat hejtmanství na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, přibude v následujících letech v kraji každým rokem nejméně 10 tisíc lidí. Kolem roku 2030 by kraj mohl mít víc než 1,5 milionu obyvatel.

Města v okolí Prahy čelí tlaku developerů a zájemců o bydlení. Starostové měst se loni v anketě shodli, že regulovat příliv obyvatel není jednoduché a velkou roli hraje setrvačnost.