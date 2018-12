Organizace pro dlužníky vyzvaly Senát k úpravě insolvenčního zákona

Desítka organizací pracujících s lidmi v předlužení vyzvala Senát, aby upravil novelu insolvenčního zákona. Navrhly dvě změny. V podobě schválené sněmovnou by návrh dlužníky namísto slibované jasnější cesty k oddlužení uvrhoval do velké nejistoty a nejchudším by ve vstupu do oddlužení zcela bránil, uvedly organizace ve společném prohlášení.

"Návrh novely insolvenčního zákona, který mají teď senátoři na stole, předluženým lidem podle pod prohlášením podepsaných organizací nepomůže," uvedly organizace. Společné prohlášení podepsali zástupci Charity ČR, Člověka v tísni, České asociace streetwork, Asociace občanských poraden, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Platformy pro sociální bydlení, RUBIKON Centra, Armády spásy, Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR, DROM a Sekce sociálních kurátorů SSP ČR.

V nynější podobě novely organizace spatřují dva zásadní problémy. Prvním je podle nich "vnitřně rozporná a právně nejasná" úprava podmínek pro oddlužení. V jedné z variant by totiž měl dlužník uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jeho oddlužení by rozhodoval soud a musel by uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil.

Organizace navrhují, aby z podmínek vešla v platnost jen ta, která stanovuje, že po dobu pěti let od schválení oddlužení nebylo dlužníkovi oddlužení zrušeno. Obávají se, že kvůli dalším podmínkám oddlužení se výsledek insolvenčního řízení stává nepředvídatelným. Zmínka o 30 procentech může vést v případě větší zátěže soudů k tomu, že se ustálí praxe schvalovat oddlužení při splacení 30 procent pohledávek a pod touto hranicí pouze výjimečně, napsaly organizace. "Za těchto okolností bude dlužník vynakládat po dobu pěti let úsilí bez záruky, že bude mít i přes veškerou snahu zdárný výsledek," podotkly.

Jako druhou změnu navrhly z novely vypustit ustanovení, které ukládá dlužníkovi, aby splátka ostatním věřitelům byla nejméně ve výši splátky, která je odváděna na odměnu insolvenčního správce, celkem tedy minimálně 2178 korun měsíčně. "Navržená změna by se stala bariérou vstupu do oddlužení pro ty, kdo jsou v nejslabší pozici a ani tuto částku jim z příjmu není možné strhávat," varovaly organizace. Takovými dlužníky jsou podle nich senioři s nízkým důchodem nebo nízkopříjmoví zaměstnanci s dětmi.

Sněmovna novelu schválila koncem října. Experti už tehdy uvedli, že návrh situaci dlužníků nezlepší a potíže s předlužením a exekucemi v Česku nevyřeší.

Podle mapy exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost, mělo loni nějakou exekuci 863 tisíc Čechů a Češek nad 15 let. Kolem 151 tisíc lidí mělo přes deset exekucí najednou. Vedení úřadu práce už dřív uvedlo, že dluhy a exekuce představují překážku při zaměstnávání. Řada lidí totiž do práce raději nenastoupí a pracuje načerno. Z oficiálního výdělku by jim při splácení zbylo jen minimum. Odborníci označují veliký počet lidí v exekuci za tikající sociální bombu.