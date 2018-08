Plíseň a hnědá barva: Na co si dát pozor při nákupu burčáku

Milovníci burčáku mají letošní rok skutečně důvod k oslavám. Díky vysokým teplotám se totiž oblíbeného nápoje dočkali o poznání dříve. Běžně začíná jeho sezona až v polovině srpna. Spotřebitelská organizace dTest varuje, aby si dali všichni konzumenti pozor na takzvané falšování burčáku. Ani zdaleka se nemusí jednat pouze o tolik časté ředění vodou.

Kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce vyrazili do terénu už na začátku srpna, aby mohli odebrat první vzorky. Skutečně nejčastějším prohřeškem je ředění burčáku vodou, což je samozřejmě zakázáno. Někteří výrobci ale porušují zákon i zneužitím výrazu burčák. Pokud se dotyčný rozhodne vyrobit nápoj z přivezených hroznů, nemůže už výsledný produkt nabízet pod pojmem burčák.

"Pokud někdo pod názvem burčák prodává zkvašený mošt z hroznů dovezených ze zahraničí, jedná se o podvodný výrobek. Na vině je buď neznalost prodejce, nebo úmyslně chybné označení," vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. Zároveň ale upozorňuje, že pokud výrobce označí nápoj jako částečně zkvašený mošt, bylo by vše v pořádku. Název musí vždy ale doprovázet informace o místě původu a o tom, kdo ho vyrobil.

Každý zákazník by měl určitě věnovat pozornost barvě burčáku. Ten z bílého vína by měl mít žlutou až medovou barvu, rozhodně ne hnědou. Usazeniny na dně láhve naopak nevadí. Současně by neměla být cítit hniloba či plíseň. Hoffmannová zároveň nedoporučuje kupovat burčák, který je vystaven přímému slunci. To totiž urychluje jeho kvašení. Také příliš nízká cena za litr nápoje by mohla posloužit jako varovný signál. V letošním roce se bude jeho cena pohybovat kolem 60 až 70 korun za litr.