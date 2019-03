Počet nových exekucí by měl klesat

Lidem v exekucích by mohlo zůstat o něco víc peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení, by se mohla posunout. Pro člověka bez rodiny... více

Novela zákona

Dlužníci s více exekucemi by mohli mít jednoho exekutora

Dlužníci, kteří čelí více exekucím, by mohli mít do budoucna jednoho exekutora. Exekuce, při nichž by se nepodařilo ani za dva roky vymoci vůbec nic, by se... více