Pro exportéry je nejhorší nejistota spojená s brexitem

Horší než případný tvrdý brexit je pro exportéry nejistota spojená s vyjednáváním odchodu Velké Británie z EU. České výrobky jsou kvůli velkému oslabení libry na ostrovech stále dražší, a tedy méně konkurenceschopné. Oznámil to vedoucí kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martin Macourek.

V listopadu 2015 byl kurz koruny k libře přes 38 korun, aktuálně se obchoduje britská měna za 28,60 korun. "Pád kurzu je o deset korun. To je opravdu zásadní věc, některé výrobky již nejsou konkurenceschopné. Já bych řekl, že brexit obnažuje problém, který tady již delší dobu je - a to, že přidaná hodnota některých českých výrobků v rámci subdodavatelského řetězce je poměrně malá," uvedl Macourek. Pro české firmy je to tak podle něj velká výzva, aby investovaly do inovací, ať již brexit bude, či ne.

Český export do Británie od ledna do října klesl meziročně o 3,7 procenta zatímco vývoz do většiny ostatních hlavních exportních trhů roste. "Drahota (českých) výrobku je opravdu velký problém," dodal Macourek.

Britská vláda kvůli vnitropolitickým neshodám odložila v pondělí na úterý plánované hlasování parlamentu o připravené brexitové dohodě mezi Londýnem a Evropskou unií. Premiérka Theresa Mayová uvedla, že o problematické části dohody, takzvané irské pojistce, bude znovu jednat se svými protějšky z EU a že představitelé unie jsou této diskusi otevření. Předseda Evropské rady Donald Tusk ale vzápětí na twitteru napsal, že EU nebude brexitovou dohodu s Londýnem znovu projednávat, což se týká i záložního řešení pro režim na irské hranici.

Také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve Štrasburku prohlásil, že pro nové vyjednávání dohody o vystoupení Británie z Evropské unie neexistuje žádný prostor a již dojednaná podoba smlouvy o brexitu je tou nejlepší a jedinou možnou. Podle něho však existují možnosti vyjasnit a interpretovat sporné body v rámci současného textu dohody.

Mayové hrozilo, že britští poslanci velkou většinou hlasů dohodu odmítnou. Část z nich vidí zásadní překážku v takzvané pojistce pro budoucí podobu pohybu osob a zboží mezi Irskem a britským Severním Irskem.