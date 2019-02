Program Výstavba potíže neřeší, nutné je sociální bydlení

Vládní dotační program k výstavbě bytů a seznam několika opatření proti chudobě situaci lidí v tísni nevyřeší. Potřeba je systém sociálního bydlení s podporou sociálních pracovníků. Vyplývá to z vyjádření odborníků na sociální problematiku a zástupců velkých organizací na pomoc potřebným.

Babišova vláda v programovém prohlášení slíbila, že připraví zákon o sociálním bydlení. Od záměru ustoupila. Zvolila dotační program pro obce a 15 opatření pro boj s chudobou a vyloučením, z nichž bude připravovat deset. Ministerstvo pro místní rozvoj teď ale začalo pracovat i na zákonu o dostupném bydlení. Teze by měly být hotovy do konce února, výsledný návrh pak do konce roku. Ve vládním legislativním plánu předloha však není.

Podle šéfa Institutu pro sociální inkluzi Martina Šimáčka nejchudší v Česku potřebují systém sociálního bydlení se sociální prací. "Bez zákona o sociálním bydlení to nepůjde, program Výstavba alternativou k sociálnímu bydlení není," uvedl Šimáček.

Z vládního programu Výstavba by čerpaly dotace obce. Stát by jim uhradil jeden z pěti bytů, zbývající čtyři by musela zaplatit radnice. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) loni zmínila, že by pro letošek měly být v programu dvě miliardy korun. Podle zprávy o plnění opatření proti chudobě má být ale letošní částka poloviční.

Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi už dřív uvedla, že dotační program Výstavba by fungovat mohl, ale jen jako "třešinka na dortu, jehož korpusem by musel být zákon o sociálním bydlení". Norma by podle expertky měla stanovit, kolik procent bytů v budovaných domech bude nájemních za rozumnou cenu.

Podle Platformy pro sociální bydlení, která sdružuje stovku expertů a organizací na pomoc potřebným, v Česku žijí tisíce rodin v nedůstojných podmínkách. "Když budou mít přístup k normálnímu bydlení, nebude například tolik dětí odebíráno do ústavní péče, která je nákladnější než sociální bydlení," uvedla platforma.

Odbory a zástupci známých organizací na pomoc lidem v tísni vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby jeho vláda zákon o sociálním bydlení připravila. "Masivnější investiční prostředky pro obecní nájemní bydlení, zejména pokud by byla dobře monitorována účelnost jejich využívání, jsou určitě krokem správným směrem. Nemůže to být ovšem náhrada za legislativní řešení, ale pouze jeho doplněk," uvedli v dopise předsedovi vlády zástupci platformy a organizací, mezi nimiž je třeba Armáda spásy či Charita ČR.

Podle ředitele sociálních služeb Armády spásy Jana Františka Krupy se sice organizace a řada měst a obcí snaží sociální bydlení vytvořit, bez legislativního ukotvení situaci ale vyřešit nedokážou. "Představa, že investiční pobídka nahradí legislativní podmínky obcí a státu postarat se, je mylná," řekl už dříve Krupa.

Po zákonu o sociálním bydlení volá i Charita ČR. Její expertka Martina Veverková na webu uvedla, že řešením situace lidí v nouzi je "pouze a jedině skutečný domov". Podle organizace by norma měla stanovit povinnost obcí poskytovat sociální bydlení, což by měl stát dostatečně podpořit. Institut pro sociální inkluzi uvedl, že seznamem opatření pro boj s chudobou vláda kryje svou neschopnost přijmout zákon o sociálním či dostupném bydlení a snaží se budit dojem, že problémy řeší.