Řetězec Meliá Hotels otevře svůj první hotel v Praze

Největší španělský hotelový řetězec Meliá Hotels International otevře v březnu hotel v centru Prahy a vstoupí tak na český trh. Čtyřhvězdičkové zařízení nazvané Innside Prague Old Town bude mít zhruba 90 pokojů. Nahradí dosavadní hotel Unic. Informuje o tom Pražský deník.

Součástí hotelu, který stojí nedaleko Petrského náměstí, bude fitness, restaurace a bar, kino nebo nahrávací studio. Za noc ve dvoulůžkovém pokoji zaplatí hosté v přepočtu zhruba 2700 až pět tisíc korun.

Meliá Hotels International patří mezi největší hotelové firmy světa. Předloni provozovala téměř 97 tisíc pokojů, měla 44 tisíc zaměstnanců a tržby činily 986 milionů eur (více než 25 miliard korun).

Společnost Meliá Hotels International vznikla v roce 1956 na Mallorce. Využívá obchodní značky Meliá, Gran Meliá, ME Meliá, Paradisus, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham, Sol Hotels a Club Meliá, uvedl Pražský deník.