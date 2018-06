Senioři jsou podnikatelé budoucnosti, tvrdí analýza

Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let. Zájem o jejich služby zatím neklesá, navíc jsou považováni za nadprůměrné pracovníky. Zato mladí se do byznysu příliš nehrnou.

Důchod mají na dohled. Přesto čtvrtina z nich uvažuje o startu podnikání. V loňském roce bylo v České republice 991 tisíc aktivních podnikatelů, z toho 190 tisíc (tedy každý pátý) představovali lidé nad 61 let. Během pouhé jedné dekády se navíc jejich počet zdvojnásobí. Tvrdí to nejnovější analýza Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP).

"Je to důsledek devadesátých let, kdy vznikly dva miliony živností, z nichž je stále jeden milion aktivních. Mnozí začínající živnostníci z té doby se dostávají do důchodového věku," řekl TÝDNU předseda asociace Karel Havlíček.

Naproti tomu míra zakládání firem u současných mladých lidí není zdaleka tak závratná jako u jejich transformačních předchůdců. "Letos je poprvé více OSVČ starších jedenašedesáti let než mladších šestatřiceti let," upozorňuje Havlíček. A podíl mladých podnikatelů stále klesá. Zatímco ještě před dvěma lety byl každý pátý živnostník mladší 36 let, dnes jich do této věkové skupiny patří jen osmnáct procent.

Podnikáním proti nudě

Podle předsedy ASMP nejsou mladí k založení vlastního podniku motivovaní: "Mají dnes luxusní šance jít do velkých nebo zajetých firem, kde dostanou dobrý plat, nemají existenční starosti a mají čas na záliby. To v podnikání moc nejde," vysvětluje. Přitom by se v otázce podnikatelského elánu mohli inspirovat právě u svých výrazně starších kolegů.

Průzkum ASMP totiž ukázal, že jeden ze čtyř Čechů starších 61 let ještě uvažuje o rozjezdu kariéry živnostníka. Nejvýznamnějším motivem jsou peníze - podle čtvrtiny z nich. Společensky prospěšných chce být třináct procent a posílit svou nezávislost touží dvanáct procent potenciálních podnikatelů nad 61 let. "Doba se mění, mladí lidé odkládají založení rodiny, tudíž klasické role babiček a dědečků odpadají, a tak mají potřebu se někde uplatnit," přidává další vysvětlení podnikatelské aktivity seniorů Berill Mascheková, tisková mluvčí spolku Senioři ČR.

Jenže pouze elán a přemíra volného času k rozjezdu podnikání na "stará kolena" zdaleka nestačí. Každý začínající živnostník musí nejprve investovat nemalé prostředky do vybudování své firmy, byť to je třeba jen poradenská služba nebo řemeslnická činnost typu hodinového manžela. I v těchto případech je počáteční investice do vybavení otázkou minimálně několika desítek, leckdy i stovek tisíc korun. A ne každý senior takovou částkou disponuje.

Banky zatím spí

Proto jedna z prvních cest po získání živnostenského oprávnění povede do banky. A zde může šedesátiletý člověk bez podnikatelské historie narazit. Peněžní ústavy pochopitelně zajímá, kdy a zda vůbec bude senior schopen případnou půjčku na rozjezd podnikání splatit. Jelikož u jiných typů úvěrů je jedním z posuzovaných kritérií právě věk žadatele, není důvod se domnívat, že by to v případě půjček podnikatelských bylo jinak.

TÝDNEM oslovené banky se ale dušují, že věk pro ně nehraje roli. Je to podnikatelský záměr, jehož kvalitu při posuzování žádosti o úvěr primárně posuzují. "Pro tyto osoby u nás platí stejná kritéria jako pro mladší žadatele. Poskytnutí úvěru vždy závisí na individuálním posouzení klienta," řekl TÝDNU Patrik Madle, mluvčí ČSOB. Prakticky stejná pravidla mají i další peněžní ústavy.

"Při posuzování každé žádosti o úvěr je pro nás klíčová především kvalita podnikatelského projektu a případně podnikatelská historie žadatele, která však primárně není závislá na jeho věku," uvedl Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, a dodal, že banka zatím žádný dramatický nárůst úvěrových požadavků u prvopodnikatelů seniorů nezaznamenala. "Máme jich osmdesát devět," upřesnil. Na trhu však existují i peněžní ústavy, jež jsou schopny vyjít vstříc živnostníkům bez podnikatelské historie. K takovým patří UniCredit Bank, jež do začátku nabízí úvěr až třicet tisíc korun s pětiletou splatností.

Zkušenosti a spolehlivost

Jenže realita může být v rozporu s tím, jak banky ke starším začínajícím podnikatelům zpočátku přistupují. Je to logické. Vedle podnikatelského záměru banka posuzuje také nebezpečí nesplácení půjčky. "Vyšší věk tím rizikem může být. Tím spíše, je-li úvěr garantován pouze starším člověkem. Pokud ale poskytne i jiné garance, vyplývající z chodu firmy, šance získat úvěr rostou," vysvětluje Karel Havlíček. Pochopitelně existuje rozdíl mezi půjčkou provozního typu a úvěrem na financování velkých investičních záměrů, kde už splatnost dosahuje desetileté či vyšší hranice.

"To už u seniora může představovat vážnou bariéru," míní Havlíček. Vedle toho je s žádostí o úvěr spojena nezanedbatelná administrativa, kterou objektivně lépe zvládne mladý začínající podnikatel než jeho pětašedesátiletý kolega.

Dříve či později budou bankovní domy muset na růst počtu seniorů mezi podnikateli reagovat. Například ve Spojených státech si už dávno všimly, že vyšší věk znamená také více zkušeností, větší spolehlivost a menší ochotu riskovat - vlastnosti, jež přitáhnou pozornost každého racionálně uvažujícího potenciálního věřitele.