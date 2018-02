Sex pro šéfa. Čtvrtina Čechů má zkušenost s obtěžováním v práci

Jsou silné, schopné, úspěšné. Setkaly se i ony během kariéry - byť jen s náznakem - sexuálního obtěžování? A jak vnímají celosvětovou kampaň MeToo? Mária Gálová, ředitelka aukční síně Dorotheum Ve své kariéře jsem prošla různými prostředími, ale žádnou takovou zkušenost si nevybavuji. Přikláním se i k názoru, že na některé typy žen - ty silnější, samostatnější - si muži netroufnou. Zmíněnou kampaň beru s rezervou, čímž ale určitě nechci podceňovat případy, kdy dochází k vážným projevům sexuálního obtěžování, ale myslím, že Amerika je v mnoha aspektech toho, co společnost obecně akceptuje, ve stanoviscích přehnaná. Často si posteskneme nad tím, jak dnes muži přestávají být muži, a pak se spustí taková kampaň! To může a asi v reálu i povede k tomu, že se budou bát projevovat vůči ženám ve své přirozené roli, tak jako je již nyní v některých zemích téměř nepřípustné, aby muž pustil do dveří první ženu nebo jí pomohl do kabátu. Domnívám se, že je v silách každé ženy volit, jak bude na takový - řekneme - nátlak či nabídku reagovat. Každá situace je jiná a každá žena je jiná. Jen ona může posoudit, zda ji chování ze strany muže obtěžuje, nebo nikoli. A ve většině případů k tomu, aby se ubránila, určitě nepotřebuje kampaně ani soudy. Osobně bych raději dál žila ve světě, kde jsou muži muži a ženy ženami, ne v bezpohlavní neutralitě. Miroslava Zlatníková, novinářka a scenáristka Bylo mi sedmnáct, když mě jako redakčního eléva poslali na interview se slavným a váženým sportovcem. Nebudu zveřejňovat jméno, protože je už po smrti, ale vždy, když se vzdává čest jeho památce, zvedá se mi žaludek... Něco obdobného se stalo americké herečce Salmě Hayek, když jí bylo čtrnáct. V takovém věku je podle mě těžké někoho soudit jako ženu, vždyť jsme byly ještě děti, a to je podle mě podstata oné kampaně. Pokud je žena dospělá, jsem ochotná se bavit o tom, zda provokovala, či ne, zda něčím ve svém chování zavdala příčinu následné agresi a tak dále. Když se ale jedná o děti, jak tomu bylo v případě producenta Weinsteina nebo herce Spaceyho, mám před očima černo. Kdyby se něco takového týkalo mých dětí, vraždila bych. Jako dospělá jsem se s obtěžováním setkala znovu, ale neměla jsem problém ho zvládnout. Dagmar Raupachová, advokátka Už slovní spojení "sexuální obtěžování" vyvolá v každé či v každém jinou - a dovolím si tvrdit, že odlišnou - představu parametrů, které by neměly být překročeny. Sama vnímám současnou kampaň jako poměrně nevyváženou a neobjektivní. Pokud má sloužit diskuze k posunutí problému k lepšímu, musí se jednat o diskuzi objektivní a vyváženou. Někdy slýchávám, že si za to mohou dotyční sami, když nedají jednoznačně najevo, co je u nich dovoleno a co už ne. Zastávám názor, že člověk určitě signalizuje, co si k němu lidé mohou dovolit a co už ne. Na druhou stranu musíme připustit, že lze těžko něco signalizovat, když je dotyčný posílen alkoholem a podobně. To se signalizuje obtížně. V takové situaci ale máme možnost zavčas odejít. Sama jsem se do situace, kde bych musela řešit sexuální obtěžování, nedostala. Asi mám vnitřní parametry dobře nastavené a dostatečně je signalizuji. Vzpomínám jen na banální příběh; na jedné pracovní oslavě jsem si vařila v kuchyňce kávu, zezadu přišel kolega a podotkl, že mám pěkný zadek, a plácl mě přes něj. S ohledem na to, že už měl v sobě sklenku šampaňského, jsem mu řekla, že jsem ráda, že se mu líbí, ale to plácnutí už je pro mě něco navíc a to nechci. A bylo! Situace se neopakovala, ovšem přátelé jsme dál. Jsem si však vědoma, že tato problematika je složitější. Ale síla dobře nastavených vnitřních parametrů a laťky morálky se hodí vždy. Alespoň mně se s ní žije dobře a nebudu to měnit.