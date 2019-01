Sucho dává zabrat vodním elektrárnám, roční výroba klesá

Sucho má nadále negativní vliv na provoz vodních elektráren v Česku. Výroba v nich loni opět meziročně klesla, a to navzdory tomu, že už rok 2017 byl velmi podprůměrný. Vyplývá to z vyjádření oborových sdružení a firem. Například výroba ve vodních elektrárnách ČEZ v ČR se loni podle mluvčího firmy Martina Schreiera snížila proti předloňsku o 9,2 procenta na 1,88 miliardy kilowatthodin (kWh).

"Na vině byla nepříznivá hydrologická situace panující po většinu roku. Nízký úhrn srážek obecně způsobil výrazné omezení provozu malých vodních elektráren, které často mohly vyrábět jen částí své kapacity. Nepatrně příznivější byla situace u velkých akumulačních elektráren, ale i u nich byla produkce často nižší než dlouhodobý průměr," řekl Schreier.

Trojice přečerpávacích elektráren ČEZ - Dlouhé stráně, Dalešice a Štěchovice II - vyrobila loni 1,06 miliardy kWh elektřiny a jejich podíl na celkové produkci vodních elektráren firmy tak činil 56,4 procenta. V roce 2017 vyprodukovaly přečerpávací zdroje ČEZ 1,18 miliardy kWh elektřiny, meziroční pokles tak loni činil asi deset procent.

Předseda Cechu provozovatelů malých vodních elektráren Vladimír Zachoval sdělil, že sdružení ucelenou statistiku o objemech výrob svých členů neprovádí. Uvedl ale osobní zkušenost. "Provozujeme rodinnou malou vodní elektrárnu na severní Moravě, prakticky ve městě Jeseníku. Provoz jsme zahájili v roce 1992. Rok 2018 byl spolu s rokem 2015 jeden z nejhorších," uvedl. Pro ilustraci je to tak, že ve jmenovaných slabých letech byla výroba něco málo přes 0,7 gigawatthodiny (700 000 kWh) za rok a v letech nejsilnějších, tj. 2010 a 2013, byla výroba téměř dvojnásobná - něco kolem 1,3 gigawatthodiny za rok," podotkl.

Na otázku, zda by měl v nastalé situaci pomoci stát, podle něj není jednoduchá odpověď. "O přímé pomoci typu dotací, obdobných jako čerpají zemědělci, jsme dosud neuvažovali a o takové nikdy nežádali. Za nepřímou pomoc bychom ale považovali stabilizaci stávajících podpor - provozních i investičních," uvedl. Velkou pomocí by podle něj byl rázný odpor proti tlakům na zpřísňování podmínek provozu. "Zde mohu zmínit tlaky na úpravy 'minimálních zůstatkových průtoků', zvyšování nároků provozovatelů distribučních soustav na podmínky připojení, stále se zhoršující podmínky stavebních řízení a podobně," dodal.

Za nejhorší rok z hlediska výroby označil rok 2018 předseda Asociace hydroenergetiků ČR Zdeněk Nováček. "Dosahovala asi 50 procent předchozích let, v roce 2017 to bylo zhruba 60 procent. Hlavním důvodem bylo sucho," uvedl. Situaci by podle něj mohla zlepšit současná sněhová nadílka především v horských oblastech ČR. "Současné množství sněhu předpokládá větší výrobu, pokud nebude rychlé tání a zvýší se hladina spodní vody. Snad se dostaneme na roční výrobu před suchem, tj. zhruba před rokem 2012. Víc to nebude," dodal.