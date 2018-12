Svátky klidu a míru. Bez dluhů a exekucí

Vánoce se nevyhnutelně blíží. Pro mnohé domácnosti se svátky, které jsou jinak také nazývány jako svátky klidu a míru, rovnají velké finanční zátěži. O to víc tak lidé slyší na slevy. To, že mohou být i nevýhodné, už v tom shonu ale řeší málokdo.

Češi mají v posledních letech rostoucí zájem nakupovat výhodně, v porovnání s obyvateli okolních států jsou totiž citlivější na cenu. Český zákazník se také začal více orientovat na kvalitu zboží. Tento fakt se projevuje i v předvánočním nakupování, kdy lidem nevadí počkat si na výhodné cenové nabídky. Zároveň od obchodníků očekávají zařazení širšího sortimentu kvalitního zboží.

V předvánočním období používají prodejci nejrůznější triky a lákadla, ty jsou ale vlastně stále stejné. Začíná to od slevy nejméně 20 %. Tu už lidé berou v potaz. "Zároveň lidé vidí slevu a věří, že jde opravdu o výhodnou nabídku. Koupí si tak i dražší věci, na které si berou nevýhodné půjčky," popisuje vlastní zkušenost Anna Bláhová, šéfka zákaznické péče na Zonky.

Jak nenaletět?

Zajímejte se o původní cenu

Mezi triky prodejců patří krátkodobé zdražení zboží před slevou, aby poté více vynikla procentní sleva. V praxi to funguje tak, že na cenovce vidíte, kolik procent je sleva nebo jakou částku ušetříte, ale ve skutečnosti jde pouze o obchodní trik. Sleva se totiž vztahuje na jinou cenu, než která je platná "mimo sezonu".

Nevýhodná sleva existuje

Pokud je zboží podezřele laciné, bude v tom pravděpodobně háček. Vynechme potraviny, kde by každého hned mohlo napadnout, že jde o zboží, které je třeba prošlé. U jiného sortimentu, jako je třeba oděv nebo elektronika, může stát za nízkou cenou nulová garance. Pokud tak budete chtít zboží vrátit, mohou vám také zůstat jen oči pro pláč.

Průzkumy, rady, diskuze

Nenechte se ovlivnit reklamou a raději se poraďte se zkušenějšími. Každá firma má totiž své marketingové oddělení, které dokáže nalákat hromadu lidí. Lákadlem bývá jediná věc: sleva, nebo dokonce magické slovo zdarma. Zkuste si však nejprve zjistit od lidí ve svém okolí, jestli už zrovna tuto "slevu" nevyužili.

Vánoční svátky se staly obdobím konzumu a místo společně strávených chvil měříme "podařenost" Vánoc spíš množstvím dárků pod stromečkem. "Lidé pak často mohou podlehnout lákavým a zdánlivě výhodným nabídkám půjčit si na to nebo ono, jen aby udělali co největší radost rodině a přátelům a možná se i tak trochu předvedli, na co všechno mají. To, že potom ještě třeba rok Vánoce splácejí, si v danou chvíli ani neuvědomí," říká Anna Bláhová ze Zonky.

Nákupy vánočních dárků je dobré si rozložit rovnoměrněji. Většina zaměstnavatelů nepočítá s třináctým platem a na vánoční bonusy také není vždycky spolehnutí. Takže nejlepší cestou, jak kvůli Vánocům nezbankrotovat, je nákupy i útratu předem naplánovat. Když si takto rozvrhnete dárky i pro ostatní členy rodiny, nemusíte do koruny utratit celý předvánoční plat.

Alternativou pro ty, kteří ještě nemají o výběru jasno, je pak stará dobrá obálková metoda. Například už v létě můžete začít pravidelně odkládat určitou sumu a našetřit tak na vánoční dárky. "Když začnete včas odkládat peníze stranou, předejdete tak případnému pokušení vzít si na dárky krátkodobou půjčku a zbytečně se připravit o další peníze za přemrštěné úroky nebo ještě hůř za penále kvůli pozdnímu splacení," dodává Bláhová