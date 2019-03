Telekomunikační úřad si chce došlápnout na mobilní operátory

Český telekomunikační úřad by mohl začít regulovat velkoobchodní mobilní trh kvůli nedostatečné konkurenci. Vychází přitom z testů hlasových, SMS a datových služeb nabízených v tuzemských mobilních sítích GSM, 3G a LTE. Úřad to uvedl na svých internetových stránkách. Na základě výsledků analýzy tuzemského trhu by mohl regulátor v budoucnu rozhodnout o cenové nebo necenové regulaci, její konkrétní podobu ale neuvedl. Většina zemí EU mobilní trh nereguluje.

V návaznosti na výsledky testu začal úřad zkoumat, zda je na trhu podnik s významnou tržní silou. Podle něj existuje na trhu tacitní koluze, což je forma oligopolu, kdy operátoři neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale kdy postupují společně shodně způsobem, který je nevýhodný pro jejich zákazníky.

K předběžným závěrům analýzy konkurence i firem s významnou tržní silou se nyní operátoři mohou vyjádřit. "Připomínky k závěrům předběžné analýzy existence podniků s významnou tržní silou na mobilním trhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy," oznámil ČTÚ.

"Jakkoliv nesouhlasíme s postojem ČTÚ v této věci, vnímáme pozitivně, že si regulátor v rámci zkoumání mobilního trhu alespoň všiml dlouhodobých strukturálních problémů, jako jsou šedí operátoři a SIM karty pro přátele a rodinné příslušníky státních zaměstnanců, na které jsme úřad opakovaně upozorňovali. S materiálem zveřejněným ČTÚ k veřejné konzultaci se samozřejmě podrobně seznámíme a uplatníme k němu připomínky. Věříme, že je tentokrát již ČTÚ vezme v úvahu a správně je interpretuje zohledněním ve svém dalším postupu," řekla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

V poslední době se opět objevila kritika vysokých cen mobilních datových služeb v Česku, které podle několika studií patří k nejvyšším v Evropě.

Na českém trhu působí tři mobilní operátoři, T-Mobile, O2 a Vodafone, a kolem dvou stovek virtuálních operátorů. Dohromady obsluhují 14,5 milionu zákazníků.